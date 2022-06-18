وزير الشباب يدشن مبادرة "100 قائد" خلال لقاء حوارى مع شباب القليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

دشن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم السبت، مبادرة (100 قائد) خلال اللقاء الحوارى مع مجموعة من شباب القليوبية، وذلك فى مستهل زيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظة.

وأُقيم اللقاء بمشاركة مجموعة من شباب القليوبية، وعدد من من أعضاء مبادرة "شباب يدير شباب"، وبرلمان الشباب. وبدأ بعرض تقرير مصور حول المشروعات الخاصة بالشباب والرياضة فى محافظة القليوبية، وأبرز الإنجازات التى تم تحقيقها فى قرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى كلمته، لفت وزير الشباب والرياضة إلى حرصه الدائم على لقاء شباب مصر خلال زياراته الميدانية لمختلف المحافظات للاطلاع على رؤاهم حول القضايا والموضوعات، والتعرف على متطلباتهم من مشروعات وأنشطة الوزارة، مرحباً بجميع المشاركين فى اللقاء الحوارى لشباب القليوبية.

وتابع الوزير: "تولى وزارة الشباب والرياضة اهتماماً كبيراً بملف تطوير البنية الإنشائية بمراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، بجانب تطوير الفكر الإدارى لها لتحقيق الأهداف والقيام بالأدوار المنوطة بها خدمةً للنشء والشباب"، وفى ضوء رؤية الوزارة نحو تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، مشيراً إلى حجم أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى لحقت بمراكز شباب القليوبية بالتعاون والتنسيق مع المحافظة من خلال موازنة الوزارة ومبادرة "حياة كريمة"، أو عن طريق الطرح الاستثماري بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أن مصر تشهد تطوراً كبيراً فى مختلف المجالات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويأتى حرصه على الاهتمام بالمواطن المصرى فى مقدمة الأولويات، لافتاً إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما ينتج عنها من تطوير كبير للريف المصرى كأكبر مشروع قومى تشهده مصر خلال الآونة الراهنة.

من جانبه، رحب محافظ القليوبية بزيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة القليوبية، فى تلك الفترة التي يشهد فيها قطاع الشباب والرياضة اهتماماً ملحوظاً من القيادة السياسية حيث توجه الدولة كافة أوجه الدعم والرعاية للشباب على المستوى الرياضي والثقافي والتوعوي في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.

وكشف أن محافظة القليوبية تقوم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم المنظومة الرياضية والشبابية بالمحافظة مما أثمر عن حدوث طفرة غير مسبوقة في تطوير المنشآت الرياضية والشبابية من خلال مبادرة "حياة كريمة" أو من خلال خطة الوزارة سواءً عن طريق إنشاء مراكز شباب جديدة أو تطوير المراكز القائمة، وكذلك إنشاء الملاعب وحمامات السباحة ومعارض المنتجات الشبابية، بالإضافة الى المراكز الرياضية لذوي الهمم، مقدماً الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على جهوده الصادقة والمستمرة في دعم شباب الوطن.

حضر اللقاء الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائبة المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وأشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، ومحمد الصفتى مدير متابعة مكتب الوزير، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس على يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وكان محافظ القليوبية قد استقبل صباح اليوم بمكتبه بديوان المحافظة، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والذى يقوم بزيارة ميدانية للمحافظة، بدأها باللقاء الشبابى، يليه افتتاح أعمال التطوير بمجموعة من مراكز الشباب تتمثل فى :"مركز شباب قها، مركز شباب سنديون، مركز شباب كفر شبين، مركز شباب مدينة شبين، مركز شباب الأحراز".







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