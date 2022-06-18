وزير الرياضة عن أزمة الجبلاية: القانون لا يسمح للوزير بإقالة اتحاد الكرة إلا بحالة واحدة

القليوبية إبراهيم سالم

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي أزمة اتحاد كرة القدم المصرى قائلا: إن رياضة الاحتراف بكرة القدم أخدت منحني كبير جدا، كما أصبح لها تأثير اقتصادى كبير جدا، منها انتشار القنوات الرياضية والمواقع الرياضية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة خلال كلمته باللقاء الحوارى مع شباب القليوبية، أن هناك مجالس إدارات للاتحادات مسؤولة داخل الجمعيات العمومية علي إدارة المنظومة، موضحا أن التطوير الرياضى داخل المنتخبات مطلوب وبقوة واحد الأسباب الكبرى للاستقرار، مشيرا إلى أن القانون لا يعطي وزير الشباب الحق فى أقالة مجلس إدارة الاتحاد لكن هذا دور الجمعية العمومية لسحب الثقة.

وأوضح الوزير، أن القانون يسمح للوزير التدخل في حالة واحدة وهي وجود مخالفات مالية، أو اتهام من قبل النيابة، أو صدور حكم بحق أعضاء مجلس الإدارة.

فيما استقبل شباب محافظة القليوبية، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالباتيناج والدراجات البخارية في زيارته للمحافظة، من أمام مبنى الرقابة الإدارية وحتى ديوان عام المحافظة.

كما استقبله اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أمام مبنى ديوان عام المحافظة كما شارك في استقباله 500 شاب وفتاة من فرق الكشافة والجوالة، وشباب يدير شباب، وفريق الموسيقي النحاسية، وأندية التطوع، وأكاديمية كاراتيه وكرة قدم، وكونغ فو.

وبدأت فعاليات الزيارة بديوان عام المحافظة، ولقاء حواري مع شباب البرلمان وشباب يدير شباب ثم تدشين مبادرة 100 قائد والتي تطلقها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، جدير بالذكر أن الجولة تشمل عدد من مراكز الشباب ومنها مركز شباب مدينه قها، مركز شباب سنديون لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الاستثمارية بنظام حق الانتفاع bot، كما تشمل أيضا الزيارة عدد من مراكز شباب "حياة كريمة" بإدارة شبين القناطر، حيث يتم افتتاح مركز التخاطب وصعوبات التعلم بمركز شباب الأحراز، وأنشطة متعددة من مركزي شباب المدينة وكفر شبين وتفقد لبعض المشروعات القومية التى تنفذها الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة.