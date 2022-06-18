وزير الرياضة: 2.4 مليار جنيه مخصصة لـ1041 مركز شباب منها 276 إنشاء جديد

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه تم تخصيص مبلغ 2 مليار و400 مليون جنيه ضمن مشروعات "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية لقطاع الشباب والرياضة، موضحا أن المبادرة شملت 1041 مركز شباب علي مستوى الجمهورية، منها 276 مركز إنشاء جديد، و28 مركز شباب علي مستوى القليوبية.

وأضاف وزير الشباب، خلال اللقاء الحوارى مع شباب محافظة القليوبية، أنه بدأت عملية التطوير بمراكز الشباب منذ عام 2014 ومستمرة حتي الآن، مشيرا إلي أن هذا التطوير ساهم بشكل كبير في انطلاق المشروع القومي للموهبة والناشئين، والذي بدأ يجني ثماره يحصد أحد أبطاله 3 ميداليات ذهبية في مجال رفع الأثقال ببطولة العالم بالمكسيك.

فيما استقبل شباب محافظة القليوبية، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالباتيناج والدراجات البخارية في زيارته للمحافظة، من أمام مبنى الرقابة الإدارية وحتى ديوان عام المحافظة.

كما استقبله اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أمام مبنى ديوان عام المحافظة كما شارك في استقباله 500 شاب وفتاة من فرق الكشافة والجوالة، وشباب يدير شباب، وفريق الموسيقي النحاسية، وأندية التطوع، وأكاديمية كاراتية وكرة قدم، وكونغ فو.

وبدأت فعاليات الزيارة بديوان عام المحافظة، ولقاء حواري مع شباب البرلمان وشباب يدير شباب ثم تدشين مبادرة 100 قائد والتي تطلقها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، جدير بالذكر أن الجولة تشمل عدد من مراكز الشباب ومنها مركز شباب مدينه قها، مركز شباب سنديون لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الاستثمارية بنظام حق الانتفاع bot، كما تشمل أيضا الزيارة عدد من مراكز شباب "حياة كريمة" بإدارة شبين القناطر، حيث يتم افتتاح مركز التخاطب وصعوبات التعلم بمركز شباب الأحراز، وأنشطة متعددة من مركزي شباب المدينة وكفر شبين وتفقد لبعض المشروعات القومية التى تنفذها الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة.



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