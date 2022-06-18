وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الوادي الجديد معدلات تنفيذ المشروعات التنموية

كتب على عبد الرحمن

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بمقر الوزارة ، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين .

وحرص اللواء محمود شعراوي على متابعة جهود المحافظة في ملف توريد القمح من المزارعين تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير للوصول إلي الكميات المستهدفة وتذليل أي معوقات في هذا الشأن ، بالإضافة إلي استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين وصرف المستحقات أولاً بأول تنفيذها لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوصول للكميات للمستهدفة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عمليات التوريد .

وأشار اللواء محمد الزملوط إلى أن هناك متابعة مستمرة علي مدار اليوم لعمليات توريد واستلام القمح وفقاً للخطة التي وضعتها المحافظة في هذا الملف ، لافتاً إلي وجود لجنة عليا تم تشكيلها بالمحافظة تضم مديريات التموين والزراعة وبعض القيادات التنفيذية للتنسيق المستمر وتقديم كل التيسيرات اللازمة .

كما شهد اللقاء أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري انشاؤه بمدينة الخارجة بتكلفة تصل إلي حوالي 400 مليون جنيه والذي سيضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية للتيسير والتسهيل علي المواطنين في الحصول علي الخدمات .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه هناك متابعة من رئيس الجمهورية لهذا المشروع والذي سيتم تجهيزه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات لمواطني الوادي الجديد بشكل أسرع وأفضل وبصورة حضارية بما يحقق رضاهم .

وقال اللواء محمد الزملوط أن نسبة التنفيذ الحالية للمجمع تخطت 90 % وجاري استكمال الأعمال الإنشائية المتبقية والتي قاربت علي الانتهاء بالإضافة الي بعض المشروعات في محيط المجمع خاصة الطرق المحيطة بالمجمع .

كما شهد الاجتماع سبل دعم المشروعات الزراعية بالمحافظة خاصة زراعة النخيل في إطار الاهتمام بصناعة التمور حيث يوجد بالوادي الجديد أكبر مساحة منزرعة بالنخيل ، بالإضافة إلي مبادرة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعى والصوب الزراعية بما يساهم في توفير فرص عمل لمواطنى المحافظة خاصة الشباب والمرأة المعيلة ودعم الاستثمار فى المجالات الزراعية المختلفة خاصة النباتية والحيوانية والاستفادة من إمكانيات المحافظة والحوافز التى تقدمها الدولة للمستثمرين فى المحافظة .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلي توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية والميزات التنافسية المتاحة بالمحافظة

لتحقيق أقصي عائد اقتصادي وخدمي للمواطنين بما يساهم زيادة معدلات التنمية وجذب المستثمرين وإقامة مشروعات في مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء استعرض اللواء محمود شعراوى مع محافظ الوادى الجديد عدداً من المشروعات الجارية على أرض المحافظة خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 والذي قارب علي الانتهاء لسرعة الانتهاء ومن بينها مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية وإعادة تأهيلها وتوسعتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات ويحقق سيولة مرورية .

كما شهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " خلال العام المالى الحالى حيث يتم تنفيذها في 19 قرية و7 وحدات محلية بمركز الفرافرة ، عبر تنفيذ حوالى 177 مشروعاً في مختلف القطاعات الخدمية.

وخلال اللقاء أيضاً حرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود تنفيذ بروتوكولات التعاون التى وقعتها المحافظة ومحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ لاستخدام مساحات من الأراضي القابلة للزراعة بالوادي الجديد لمواطنى تلك المحافظات في إطار المشروع القومى للجذب السكانى وتعمير المحافظات غير المأهولة بالسكان وإقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة في المناطق المستهدفة بما يساهم فى الخروج من الوادى الضيق وتوفير فرص عمل .

كما تابع " شعراوي " و " الزملوط " ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف والتعديات علي أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة والتعامل بحسم مع أي تعديات وإزالتها في المهد .

وشدد اللواء محمود شعراوي باستمرار المتابعة الميدانية للجهات التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها .

كما حرص وزير التنمية المحلية علي متابعة جهود المحافظة في السيطرة على أسعار السلع الأساسية للمواطن وكذا إقامة المعارض والشوارد والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حيث سيستمر العمل فيها حتى نهاية العام الجارى للتخفيف على المواطنين في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديد آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين ، ومستجدات العمل في مصنع المخلفات الصلبة والزراعية والتخلص الآمن من المخلفات العضوية وإنتاج السماد العضوي والأنشطة الزراعية المستدامة المرتبطة .

واستعرض اللواء محمد الزملوط آخر مستجدات الإعلان عن مدينة الخارجة بإعتبارها أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ في ظل تمتعها بالعديد من المميزات التي أهلتها لذلك ومنها عدم وجود أي مصادر للتلوث أو ممارسات ذات تأثير على البيئة.