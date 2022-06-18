مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه محافظة قنا عند نقطة الكيلو 85 انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه مصرع شخص وإصابة أخر وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق السريعة الصحراوية والزراعية بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوي ووجود جثة ومصاب.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه محافظة قنا عند نقطة الكيلو 85 نتج عن حادث انقلاب السيارة إصابة ي .ع. أ 53 سن بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ومصرع م . م . ع 38 سنة تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.