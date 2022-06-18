إصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بدار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من إدارة تأمين الطرق يفيد بإنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق بدائرة مركز دار السلام ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلان بإنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق نتج عن الحادث علي .أ 38سنة بسحجات وكدمات بالجسم وهاشم . ر. م ٤٠ سنة بسحجات وكدمات بالجسم، والطيب . خ . ا 20 سنة بسحجات وكدمات بالجسم، وخيري . أ . ج 37سنة بإشتباه كسر بالفك السفلي ، ورمضان . ر. م 37 سنة بإشتباه كسر بالترقوة اليسرى، وعامر .خ . س ١٧سنة بسحجات وكدمات بالجسم، وأبو زيد . ع . م 32سنة بإشتباه ما بعد الارتجاج وفرج . ع .م 37سنة بإشتباه كسر بالكتف الأيمن.

تم تحويل من المصاب الأول إلى السادس إلى مستشفى دار السلام المركزى ومن السابع حتى الثامن إلى مستشفى سوهاج الجامعى تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.