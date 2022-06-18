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رئيس حى الدقى يتابع تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة ومداخل المدارس

السبت، 18 يونيو 2022 01:27 م
رئيس حى الدقى يتابع تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة ومداخل المدارس تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة ومداخل المدارس
كتب محمود طه حسين

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تابع اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، قبل انطلاق الاختبارات 20 يونيو الجارى، حيث تابع جاهزية اللجان ووضع " فراشة" فى دخل المدارس إضافة متابعة جاهزية دورات المياه وتوفير مستلزمات تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تفقد مدرسة الأورمان الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقى التعليمية يرافقه رئيس اللجان للتأكد من توافر الادوات المطلوبة لاستقبال الامتحانات، حيث يوجد 10 لجان امتحانية على مستوى الإدارة التعليمية.
 
 
وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عقد اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، الأسبوع الماضي، لإعلان التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي من المقرر أن تبدأ 20 يونيو الجاري، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين وعدد من قيادات الوزارة. 
 
وقال الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".
 
وأضاف الوزير، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
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