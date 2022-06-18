وكيل تعليم شمال سيناء يعقد اجتماعا مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

شمال سيناء - محمد حسين

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اجتماعا مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، ومديري الإدارات التعليمية واللجنة الثلاثية، ومدير إدارة الشئون الطلبة، ومدير إدارة الأمن ومدير إدارة الأحصاء.

تضمن الاجتماع مراجعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية وتعقيم اللجان قبل بدء اللجنة وبعد انتهاء اللجان.

ووجه وكيل تعليم شمال سيناء توجيهات لرؤساء اللجان موضحا انه تقع المسؤولية على كلاً (رئيس اللجنة - المراقب - الملاحظ) في حالة تسريب الامتحان ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونبه على الحرص على عدم التزاحم الطلاب في دخول والخروج من اللجان لافتا لضرورة عقد اجتماع مع كافة العاملين المنتدبين باللجنة، والتحقق من شخصية جميع المتواجدين باللجنة، والتأكد بعدم الدخول أي هواتف أو كاميرات أو ساعات ذكية داخل اللجان.

وقال انه يجب التأكد من عدم دخول أي كتب أو ملازم أو أوراق خاصة بمادة الامتحان المطلوب من الطالب الدخول بأدواته الكتابية فقط، وعدم دخول آلات حاسبة ذكية بشاشة توقف على شكل آلة حاسبة وبها فون شريحة .

وشدد على ان يتم تسليم كتيب المفاهيم للطالب مع التنبيه بعدم الكتابة داخل الكتب واستلام الكتيب من الطالب الطالب الذي لم يسلم الكتيب يتم عمل محضر إثبات حالة .

وقال انه ليس من حق الطالب أخذ الكتيب وهو خارج من اللجنة نهائياً، ويتم الإعلان في مكان ظاهر عن قوانين تجريم الغش والمواد الهامة منه، وكل طالب يسجل بياناته على البابل شيت في الجزء العلوي.

واشار ان من يسمح لهم بدخول اللجان المحافظ ومدير المديرية، ومسموح لهم بزيارات تفقدية دون إعلاميين.

وأكد على عدم الإدلاء بأي بيانات إعلامية أو صحفية لأي جهة حيث أن الوزارة وحدها المنوط بها ، و سرعة التواصل مع غرفة العمليات والابلاغ عن أي واقعة تحدث في خلال 15 دقيقة من الامتحان ، و إبلاغ الغرفة بحضور وغياب الطلاب فور للأهمية القصوى في خلال 15 دقيقة من الامتحان.

كما وجه وكبر تعليم شمال سيناء مديرو الإدارات التعليمية بنظافة المدارس والتأكد من جاهزيتها قبل نهاية يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022م، وتوفير مقاعد متباعدة بمناطق الظل كمناطق إنتظار للطلاب قبل دخول اللجان بالفناء ، التأكد من النظافة خارج وداخل اللجان بالتعاون مع رؤساء مجالس المدن ، ومتابعة وجود مياة الشرب باللجان ومتابعة ذلك بدقة والتأكد من ذلك ويذكر بالتقرير .

وطالبهم بسرعة إرسال تقارير غرفة العمليات خلال نصف ساعة حد أقصى من بدء الإمتحان ، والتأكد من تعقيم اللجان بعد إنتهاء الاختبار بصفة يومية وإرسال تقرير منفصل بذلك يومياً .