اليوم السابع
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"حياة كريمة" تستعرض نتائج معدلات الإنجاز بقرى محافظة أسوان

السبت، 18 يونيو 2022 12:09 م
"حياة كريمة" تستعرض نتائج معدلات الإنجاز بقرى محافظة أسوان جانب من الاعمال بمبادرة حياة كريمة
أسوان - صلاح المسن

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قامت وحدة حياة كريمة بالمحافظة بعرض نتائج جهودها على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،  والمتعلقة بالمتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى " على مستوى مدن ومراكز المحافظة ، وفى هذا الإطار قام أعضاء الوحدة بقيادة المهندس ناجح مصطفى، بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية داخل قروى قورته التابعة لمركز نصر النوبة والتى تخدم 15 ألف نسمة داخل 8 توابع وذلك بإجمالى 33 مشروع ،

وقد تم المرور على المجمع الخدمي والزراعي بقورته ثان بنسب تنفيذ 85 % و 65 % ، وعقب ذلك تم متابعة الأعمال الجارية بمشروع مدرسة مرواو الإبتدائية بإجمالى 8 فصول لتخدم ثلاث قرى وتوابع بنسبة تنفيذ 80 % ، بجانب متابعة مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية جرف حسين بنسبة تنفيذ 20 % ، فيما جارى إستكمال مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء من محولات وأعمدة وأسلاك معزولى وكشافات بنفس القرية بنسبة تنفيذ 20 % ، وإستكمل أعضاء وحدة حياة كريمة جولتهم بتفقد مشروع رفع كفاءة مركز شباب قرية قرشة بنسبة تنفيذ 25 % ، أعقبه متابعة مشروع رفع كفاءة مركز شباب المضيق بنسبة تنفيذ 20 % ، وكذا مشروع رفع كفاءة مركز شباب قرية العلاقى بنسبة تنفيذ 45

وقد نقل رئيس وحدة حياة كريمة تكليفات محافظ أسوان للشركات المنفذة بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ، وتكثيف الأعمال على مدار اليوم ، مع وضع البانرات واللوحات التعريفية بمواقع العمل لتوضيح حجم ومعدلات الإنجاز ، ليتواكب مع ذلك رفع التراكمات أولاً بأول ، ووضع علامات تحذيرية ، وخاصة بمشروعات الصرف الصحى للحفاظ على سلامة المواطنين ، فيما قدم الأهالى شكرهم الجزيل للرئيس السيسى على مبادرته الإنسانية الغير مسبوقة " حياة كريمة " لمساهمتها بشكل مباشر فى تحسين واقع وجودة الحياة لهم لما هو أفضل داخل الجمهورية الجديدة 

داخل قروى قورته بمركز نصر النوبة لخدمة 15 ألف نسمة3 (2)
داخل قروى قورته بمركز نصر النوبة لخدمة 15 ألف نسمة3 (2)

 

داخل قروى قورته بمركز نصر النوبة لخدمة 15 ألف نسمة3 (3)
داخل قروى قورته بمركز نصر النوبة لخدمة 15 ألف نسمة3 (3)

 

داخل قروى قورته بمركز نصر النوبة لخدمة 15 ألف نسمة3 (4)
داخل قروى قورته بمركز نصر النوبة لخدمة 15 ألف نسمة3 (4)

 

داخل قروى قورته بمركز نصر النوبة لخدمة 15 ألف نسمة3 (1)
داخل قروى قورته بمركز نصر النوبة لخدمة 15 ألف نسمة3 (1)

 


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