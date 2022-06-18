تعرف على محور الفشن العابر للنيل ببنى سويف.. طوله 27 كم ويشمل 19 كوبرى

كتب ـ سيد الخلفاوى

تواصل وزارة النقل تنفيذ عدد من المحاور العرضية على النيل، لتقليل المسافات بين كبارى النيل إلى 25 كم فقط، للتسهيل على المواطنين، ومن بين هذه المحاور " محور الفشن " الجارى تنفيذه بمحافظة بنى سويف .

وفى النقاط التالية نستعرض أهم المعلومات عن المحور..

- يتوسط محورى بنى سويف شمالا ومحور بنى مزار جنوبا.

- يبلغ طوله 27 كم ، وعرضه 22 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه.

- يتضمن 25 عملا صناعيا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

- يشمل إنشاء 19 كوبرى منها 5 كبارى رئيسية وهى (كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقى، كوبرى أعلى نهر النيل، كوبرى على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربى، كوبرى بحر يوسف، كوبرى على الطريق الصحراوى الغربي.

- به 6 أنفاق على مدقات زراعية.

- يربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل.