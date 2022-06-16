شاهد محور الفشن أحد محاور النيل الجارى تنفيذها فى بنى سويف

كتب سيد الخلفاوى

تواصل وزارة النقل تنفيذ عدد من المحاور العرضية على النيل، لتقليل المسافات بين كبارى النيل إلى 25 كم فقط، للتسهيل على المواطنين، ومن بين هذه المحاور " محور الفشن " الجارى تنفيذه بمحافظة بنى سويف.

ويستهدف المحور تحقيق أهداف التنمية المختلفة بالمحافظة وربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، حيث يتوسط محورى بنى سويف شمالا ومحور بنى مزار جنوبا ويبلغ طوله 27 كم، وعرضه 22 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاة ويتضمن 25 عملا صناعيا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبرى منها 5 كبارى رئيسية وهى ( كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي ، كوبري أعلى نهر النيل ، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي ، كوبري بحر يوسف ، كوبري على الطريق الصحراوي الغربي ، بجانب 6 أنفاق على مدقات زراعية.