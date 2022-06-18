تجديد تكليف الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، 18 /6 / 2022م قرارًا بتجديد تكليف الشيخ محمد يونس علي يونس بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ.

والشيخ محمد يونس، من مواليد محافظة الفيوم، وكان يعمل وكيل مديرية أوقاف الفيوم، ثم وكيلا للوزارة بأوقاف مطروح، ثم وكيل وزارة بشمال سيناء، ثم وكيلا لوزارة الأوقاف بكفرالشيخ.

ويعد الشيخ محمد يونس، من القيادات المشهود لها بالعمل الجاد والدؤوب ويمتاز بحسن السيرة، ولقي ترحيبا شديدا من جميع العاملين بأوقاف كفرالشيخ من القيادات الدعوية والإدارية الأئمة.