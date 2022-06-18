بوتين: ابتزاز الغرب للدول المتعاونة مع روسيا لن يؤثر على القادة الأقوياء

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن ابتزاز الغرب للدول التي تتعاون مع روسيا لن يجدي مع البلاد التي يحكمها قادة أقوياء، مؤكدا أن هذه الضغوط لن تحد من تطوير وتعزيز التعاون بين بلاده وهذه الدول.

وأضاف بوتين - في كلمته خلال منتدى "سانت بطرسبرج" الاقتصادي الدولي أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أنه ليس بجديد القول إن كل من يريد مواصلة العمل مع روسيا يتعرض لضغط كبير من الولايات المتحدة وأوروبا"، مُشيرًا إلى أن الأمر يصل أحيانًا إلى توجيه تهديدات مباشرة.. موضحا أن مثل هذا الابتزاز لا يعني شيئًا ضد الدول التي يقودها قادة أقوياء.

وشدد على أن بلاده ستواصل التعاون مع الدول الغربية التي استمرت في التعاون مع روسيا على الرغم من الضغوط الخارجية التي تواجهها، لافتًا إلى أن موسكو ستعمل على تطوير التعاون الاقتصادي مع هذه الدول، وتعزيز المشروعات معها.

وتابع بوتين قائلا "بطبيعة الحال، سنتعاون مع الشركات الغربية التي تواصل العمل بنجاح في السوق الروسية، بالرغم من سياسة (لي الذراع) غير المسبوقة".