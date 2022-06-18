اليوم السابع
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القابضة للكهرباء تفتح باب التقديم بمعهد التمريض للفتيات الحاصلات على الإعدادية

السبت، 18 يونيو 2022 01:28 م
القابضة للكهرباء تفتح باب التقديم بمعهد التمريض للفتيات الحاصلات على الإعدادية تمريض - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، فتح باب القبول للالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للشركة القابضة للفتيات الحاصلة على الشهادة الإعدادية للعام 2022/2023 ، وحددت بعض الشروط التى يجب توافرها فى المتقدمات للمعهد وهى كالاتى :
 
1- مدة الدراسة 5 سنوات دراسية.
 
2- المعهد للفتيات فقط ويشترط أن تكون مقيمة بمحافظة القاهرة.
 
3- المتقدمة للدراسة تكون مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.
 
4-الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من ذات عام التقدم.
 
5- القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.
 
6- تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 إلى 30 طالبة.
 
7- أن تكون المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها على الشهادة الإعدادية.
 
8- ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عام.
 
9- ألا تكون المتقدمة متزوجة ولايسمح لها بالزواج خلال فترة الدراسة.
 
10-عدم النقل من محافظة لأخرى.
 
11-المصاريف الدراسية 8 آلاف جنية في العام الدراسي الواحد يتم سدادها على قسط واحد.
 
- اختبارات القبول:
 
1- اختبار الإملاء في اللغة العربية.
 
2-اختبار الإملاء في اللغة الإنجليزية.
 
3- اختبارات القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
 
4- اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبارالشخصي ويشمل [ اختبار نفسي -قوة الملاحظة -اللباقة في الحديث -سرعة الاستجابة ورد الفعل -مهارات التواصل -المعلومات العامة -الخلو من العيوب الخلقية - المظهر العام -سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن ].
 
5-اجتياز الكشف الطبي ويشمل [كشف نظر -كشف باطنة -اختبار مخدرات -كشف لياقة طبية للوظيفة ]
 
- الاوراق المطلوبة:
 
1- استمارة نجاح التعليم الأساسي لسنة 2022.
 
2- عدد 2 شهادة ميلاد كمبيوتر بعلامة مائية.
 
3- شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.
 
4- شهادة بإن الأبوين مصريين.
 
5- شهادة إدارية بإن الطالبة غير متزوجة.
 
6- عدد 6 صور شخصية وعليها اسم الطالبة.
 
7-صورة بطاقة ولي الأمر.
 
8-ملف التقديم يباع بمقر المعهد.
 
9- دوسية كبسولة للأوراق.
 
10- دمغات [مهن تعليمية + نقابة التمريض]
 
- عنوان التقديم:
معهد القمة للتمريض مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة شارع ترعة الإسماعيلية  بجوار محطة شمال القاهرة ، و يتم  شراء كراسة الشروط من اى فرع للبنك الأهلي المصري  بقيمة الكراسة 1000 جنية مصري من خلال رقم الحساب
0083071180137701013

الكهرباء

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