القابضة للكهرباء تفتح باب التقديم بمعهد التمريض للفتيات الحاصلات على الإعدادية

كتبت رحمة رمضان

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، فتح باب القبول للالتحاق ب معهد القمة للتمريض التابع للشركة القابضة للفتيات الحاصلة على الشهادة الإعدادية للعام 2022/2023 ، وحددت بعض الشروط التى يجب توافرها فى المتقدمات للمعهد وهى كالاتى :

1- مدة الدراسة 5 سنوات دراسية.

2- المعهد للفتيات فقط ويشترط أن تكون مقيمة بمحافظة القاهرة.

3- المتقدمة للدراسة تكون مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

4-الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من ذات عام التقدم.

5- القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

6- تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 إلى 30 طالبة.

7- أن تكون المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها على الشهادة الإعدادية.

8- ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عام.

9- ألا تكون المتقدمة متزوجة ولايسمح لها بالزواج خلال فترة الدراسة.

10-عدم النقل من محافظة لأخرى.

11-المصاريف الدراسية 8 آلاف جنية في العام الدراسي الواحد يتم سدادها على قسط واحد.

- اختبارات القبول:

1- اختبار الإملاء في اللغة العربية.

2-اختبار الإملاء في اللغة الإنجليزية.

3- اختبارات القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

4- اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبارالشخصي ويشمل [ اختبار نفسي -قوة الملاحظة -اللباقة في الحديث -سرعة الاستجابة ورد الفعل -مهارات التواصل -المعلومات العامة -الخلو من العيوب الخلقية - المظهر العام -سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن ].

5-اجتياز الكشف الطبي ويشمل [كشف نظر -كشف باطنة -اختبار مخدرات -كشف لياقة طبية للوظيفة ]

- الاوراق المطلوبة:

1- استمارة نجاح التعليم الأساسي لسنة 2022.

2- عدد 2 شهادة ميلاد كمبيوتر بعلامة مائية.

3- شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.

4- شهادة بإن الأبوين مصريين.

5- شهادة إدارية بإن الطالبة غير متزوجة.

6- عدد 6 صور شخصية وعليها اسم الطالبة.

7-صورة بطاقة ولي الأمر.

8-ملف التقديم يباع بمقر المعهد.

9- دوسية كبسولة للأوراق.

10- دمغات [مهن تعليمية + نقابة التمريض]

- عنوان التقديم:

معهد القمة للتمريض مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة شارع ترعة الإسماعيلية بجوار محطة شمال القاهرة ، و يتم شراء كراسة الشروط من اى فرع للبنك الأهلي المصري بقيمة الكراسة 1000 جنية مصري من خلال رقم الحساب

0083071180137701013