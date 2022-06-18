القابضة للكهرباء تفتح باب التقديم بمعهد التمريض للفتيات الحاصلات على الإعدادية

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، فتح باب القبول للالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للشركة القابضة للفتيات الحاصلة على الشهادة الإعدادية للعام 2022/2023 ، وحددت بعض الشروط التى يجب توافرها فى المتقدمات للمعهد وهى كالاتى :
1- مدة الدراسة 5 سنوات دراسية.
2- المعهد للفتيات فقط ويشترط أن تكون مقيمة بمحافظة القاهرة.
3- المتقدمة للدراسة تكون مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.
4-الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من ذات عام التقدم.
5- القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.
6- تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 إلى 30 طالبة.
7- أن تكون المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها على الشهادة الإعدادية.
8- ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عام.
9- ألا تكون المتقدمة متزوجة ولايسمح لها بالزواج خلال فترة الدراسة.
10-عدم النقل من محافظة لأخرى.
11-المصاريف الدراسية 8 آلاف جنية في العام الدراسي الواحد يتم سدادها على قسط واحد.
- اختبارات القبول:
1- اختبار الإملاء في اللغة العربية.
2-اختبار الإملاء في اللغة الإنجليزية.
3- اختبارات القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
4- اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبارالشخصي ويشمل [ اختبار نفسي -قوة الملاحظة -اللباقة في الحديث -سرعة الاستجابة ورد الفعل -مهارات التواصل -المعلومات العامة -الخلو من العيوب الخلقية - المظهر العام -سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن ].
5-اجتياز الكشف الطبي ويشمل [كشف نظر -كشف باطنة -اختبار مخدرات -كشف لياقة طبية للوظيفة ]
- الاوراق المطلوبة:
1- استمارة نجاح التعليم الأساسي لسنة 2022.
2- عدد 2 شهادة ميلاد كمبيوتر بعلامة مائية.
3- شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.
4- شهادة بإن الأبوين مصريين.
5- شهادة إدارية بإن الطالبة غير متزوجة.
6- عدد 6 صور شخصية وعليها اسم الطالبة.
7-صورة بطاقة ولي الأمر.
8-ملف التقديم يباع بمقر المعهد.
9- دوسية كبسولة للأوراق.
10- دمغات [مهن تعليمية + نقابة التمريض]
- عنوان التقديم:
معهد القمة للتمريض مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة شارع ترعة الإسماعيلية بجوار محطة شمال القاهرة ، و يتم شراء كراسة الشروط من اى فرع للبنك الأهلي المصري بقيمة الكراسة 1000 جنية مصري من خلال رقم الحساب
0083071180137701013
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