تعرف على شروط الالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للكهرباء

يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن شروط الالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر لحاملى الشهادة الاعدادية من الإناث للعام الدراسي 2021/2022 ، وهى كالاتي
1- تبدأ شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر فى قبول الدفعة الأولى من الإناث الحاصلات على الشهادة الاعدادية للالتحاق بمعهد القمة للتمريض للعام الدراسي الجديد 2020/2021
2- يفتح المعهد أبوابه هذا العام لاستقبال اول دفعة من دارسى التمريض بعد الشهادة الاعدادية ، للفتيات فقط.
3- يشترط ان تكون مقيمه بمحافظه القاهره الكبرى.
4-ان تكون المتقدمة حاصله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس عام التقدم.
5- ، لا تكون المتقدمة متزوجه ولا يسمح بالنقل الي محافظه اخرى .
6-يشترط الالتحاق بمعهد القمة للتمريض أن تكون لأعلى المجاميع المتقدمه ويتم تحديد الحد الادنى بعد الانتهاء من اعمال التنسيق.
7-، ومن المقرر ان يبلغ قيمة المصروفات الدراسيه حوالى 8 الاف جنيه في العام الدراسي.
8-اجتياز اختبار الاملاء و اللغة العربية و الانجليزية.
9-اجتياز الكشف الطبي.
10-اجتياز الاختبارات الشخصية و النفسية و القدرات.
تعرف على شروط الالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للكهرباءالجمعة، 01 أكتوبر 2021 06:23 م
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يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن شروط الالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر لحاملى الشهادة الاعدادية من الإناث للعام الدراسي 2021/2022 ، وهى كالاتي
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