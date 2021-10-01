اليوم السابع
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تعرف على شروط الالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للكهرباء

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 06:23 م
تعرف على شروط الالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن شروط الالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر لحاملى الشهادة الاعدادية من الإناث للعام الدراسي 2021/2022 ، وهى كالاتي

1- تبدأ شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر فى قبول الدفعة الأولى من الإناث الحاصلات على الشهادة الاعدادية للالتحاق بمعهد القمة للتمريض للعام الدراسي الجديد 2020/2021

2-  يفتح المعهد  أبوابه هذا العام لاستقبال اول دفعة من دارسى التمريض بعد الشهادة الاعدادية ،  للفتيات فقط.

3- يشترط ان تكون مقيمه بمحافظه القاهره الكبرى.

4-ان تكون المتقدمة حاصله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس عام التقدم.

5- ، لا تكون المتقدمة متزوجه ولا يسمح بالنقل الي محافظه اخرى .

6-يشترط الالتحاق بمعهد القمة للتمريض أن تكون  لأعلى المجاميع المتقدمه ويتم تحديد الحد الادنى بعد الانتهاء من اعمال التنسيق.

7-، ومن المقرر ان يبلغ قيمة  المصروفات الدراسيه حوالى 8 الاف جنيه في العام الدراسي.

8-اجتياز اختبار الاملاء و اللغة العربية و الانجليزية.

9-اجتياز الكشف الطبي.

10-اجتياز الاختبارات الشخصية و النفسية و القدرات.



 


الكهرباء

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