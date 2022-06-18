العثور على جثة مجهولة قذفتها الأمواج على أحد شواطئ الغردقة

عثر عاملون بإحدى القرى السياحية جنوب الغردقة، اليوم السبت، على جثة مجهولة قذفتها الأمواج للشاطئ وتم انتشال الجثة، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة التى انتقلت لمكان الواقعة، وتم نقل الجثة لمستشفى الغردقة العام.

كانت الأجهزة الأمنية بالغردقة تلقت إخطارا بالعثور على جثة لشخص ذكر شبه عارية، وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف وإيداعها مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة لاستكمال التحقيقات.

كان لقى عامل مصرعه، بينما أصيب 12 آخرين، فى انقلاب سيارة نقل كانت تقل مجموعة من العمال على الطريق الدائرى الخارجى لمدينة الغردقة، يوم الثلاثاء الماضى، وتم نقل الجثة والمصابين بمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج.

كان ورد بلغ للدكتور محمد غريب، مدير مرفق اسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة نقل بداية الطريق الدائرى الخارجى لمدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث.