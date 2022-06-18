الرى: إزالة 58 ألف حالة تعدٍ على مجرى النيل والترع والمصارف وأملاك الرى

كتبت ــ أسماء نصار

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه لمتابعة موقف حملات الإزالة الموسعة لمختلف أشكال التعديات على مجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه.

وقال عبد العاطى، فى بيان اليوم، إن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على المجارى المائية ، وأن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى، موضحاً أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وأشار عبد العاطى، إلى أنه تم حتى الآن إزالة ما يزيد عن 58 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى 8.49 مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضح أنه وفي إطار المواجهة الفورية للمخالفات، تم رصد قيام أحد المواطنين بالشروع فى البناء بشكل مخالف بحى التبين بمحافظة القاهرة، حيث تم وعلى الفور إزالة المبانى فى المهد بالتنسيق مع مسئولي حى التبين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم رصد قيام أحد المواطنين بالبدء في عمل مرسي من الخشب بناحية الشيخ درغام بمركز دمياط، حيث تم إزالة المخالفة فورياً بمعرفة المخالف وعلي نفقته الخاصة وبحضور مسئولي الوزارة والوحدة المحلية، كما تم رصد قيام أحد المخالفين بالشروع فى عمل فوتوسيشن وكافيتريا أسفل كوبرى ملوى العلوى على النيل بمحافظة المنيا، حيث تم وعلى الفور إزالة المخالفة فى المهد بمعرفة المخالف وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، كما تم رصد قيام أحد المواطنين بمركز بسيون بمحافظة الغربية بالشروع في أعمال أساسات لمبنى متاخم لجسور النيل، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف وإيقاف أعمال البناء، كما تم رصد 6 مخالفات بقرية سندبسط بمركز زفتي بمحافظة الغربية عبارة عن تندات معدنية، حيث تم إزالتها على الفور بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم وبتأمين قوات شرطة مركز زفتى وتحت إشراف مهندسى الوزارة، كما تم إزالة مخالفة في المهد بمركز رشيد بمحافظة البحيرة عبارة عن سور من الطوب الأحمر والأسمنت بطول 12 مترا.

وأضاف أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم إزالة عدد 3 مخالفات عبارة عن أحواش من فروع الأشجار داخل المجري المائي بمساحة 44 مترا مربعا بمركز فوه محافظة كفر الشيخ ، وإزالة 3 مخالفات متنوعة بقرية فزارة بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وتنفيذ 3 قرارات إزالة ردم ناحية جزيرة الحمودى بمركز الوقف بمحافظة قنــا وبإستخدام معدات الوزارة، وتنفيذ عدد 4 قرارات إزالة لأعمال ردم ومخالفات متنوعة بمساحة 114 مترا مربعا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية بتأمين قوات الشرطة ، وتنفيذ 26 قرار إزالة بمركز زفتي بمحافظة الغربية عبارة عن 19 قرار إزالة ردم، و7 قرارات إزالة لتشوينات وأكشاك صاج وأسوار بمساحة 1270 مترا مربعا، بتأمين شرطة مركز زفتي وبإستخدام معدات إدارة حماية نيل جنوب دمياط.

وفى محافظة سوهاج.. تم تنفيذ عدد 4 قرارات إزالة ردم بمساحة 420 مترا مربعا بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج ، وتنفيذ 5 قرارات إزالة ردم بمساحة 500 متر مربع بناحية أولاد خلف بمركز دار السلام ، وتنفيذ 8 قرارات إزالة منها 4 قرارات ردم بمساحة 500 متر مربع و4 قرارات مبانى مخالفة بمساحة 330 متر مربع بناحية قبلى الجزيرة الوسطى وحوض الجزيرة بمركز جرجا ، وتنفيذ 7 قرارات إزالة بمركز طهطا منهم 3 قرارات إزالة ردم بمساحة 400 متر مربع و4 قرارات إزالة لإشغالات مخالفة بمساحة 1300 متر مربع ، وتنفيذ 6 قرارات إزالة بمركز طما لمبانى وتشوينات مخالفة بمساحة 586 مترا مربعا، وتنفيذ 3 قرارات إزالة بمركز البلينا لمبانى مخالفة بمساحة 530 مترا مربعا، وتنفيذ 6 قرارات إزالة ردم بناحية العوامية بمركز ساقلته بمساحة 1200 متر مربع ، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى المحليات ، وبإستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومعدات الأجهزة المحلية وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة.

وفى محافظة الدقهلية .. تم تنفيذ 10 قرارات إزالة بمركز طلخا بمساحة 240 مترا مربعا بمعرفة المخالفين وبتأمين قوات مركز شرطه طلخا ، وتنفيذ 6 قرارات إزالة بمركز المنصورة بمساحة 47 مترا مربعا بمعرفة المخالفين وبتأمين قوات مركز شرطة المنصورة ، وتنفيذ 9 قرارات إزالة ردم بناحية كفر الدبوسي وبساط كريم الدين ومحلة انجاق بمركز شربين بمساحة 2376 مترا مربعا بمعرفة المخالفين وبتأمين قوات مركز شرطه شربين ، وتنفيذ عدد 10 قرارات إزالة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بمساحة 780 مترا مربعا لأسوار مباني وتندات معدنية بتأمين شرطة مركز ميت غمر وبإستخدام معدات إداره حماية نيل جنوب دمياط.

وفى محافظة المنوفية .. تم تنفيذ 16 قرار إزالة بمركز أشمون بمساحة 594 مترا مربعا عبارة عن أسوار مبانى وتندات معدنية وتشوينات بتأمين شرطه مركز اشمون وتحت إشراف مسئولي الوزارة ، كما تم تنفيذ 3 قرارات إزالة لمبانى بالطوب الابيض والمونة الاسمنتية بمساحة 260 مترا مربعا بجزيره أبو داوود مركز السادات بمحافظة المنوفية بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولي إدارة حماية النيل جنوب رشيد ، وتنفيذ عدد 22 قرار إزالة لمبانى مخالفة وأسوار وتشوينات بمساحة 468 مترا مربعا بمركز منوف.

وفي محافظة دمياط .. تم إزالة حظيرة مخالفة بكفر المنازلة بمعرفه المخالف وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر المنازلة ، كما تم إزالة ردم بناحية كفر حميدو بتأمين مركز شرطة دمياط وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بالشيخ درغام وعلي نفقة المخالفين.

وفى محافظة المنيا تم تنفيذ 7 قرارات إزالة لمخالفات ردم بمراكز أبو قرقاص والمنيا وسمالوط وملوى ، وقد تمت الإزالة بمعرفة المخالفين وعلى حسابهم وتحت إشراف مهندسى الوزارة ، وتنفيذ قرار إزالة لمخالفة ردم بمكعب 350 متر مكعب بناحية أبو حسيبة بمركز مطاى بمعرفة المخالف وعلى حسابه و تحت إشراف مهندسى الوزارة.