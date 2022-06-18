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البحوث الإسلامية: لا نستطيع تحريم الإنفاق على الزفاف ولكن لا يصح الاستدانة

السبت، 18 يونيو 2022 12:14 ص
البحوث الإسلامية: لا نستطيع تحريم الإنفاق على الزفاف ولكن لا يصح الاستدانة مجمع البحوث الإسلامية
رامى محيى الدين

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قالت الدكتور إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات بالأزهر الشريف عن مبادرتها الشخصية "اعزمونى على فرحكم لتيسير الزواج": "لا نستطيع أن نحرم على من وسع الله عليه أن ينفق على حفل زفافه ولكن لا يصح أن يتداين من لا يستطيع لينفق على أشياء ليست مطلوبة".

 

وأكدت خلال مداخلة ببرنامج مانشيت مع الإعلامى جابر القرموطى، أن فى ناس كثيرة عزمتها على فرحها، مشيرة إلى أن الشباب لديها رغبة فى الزواج ولكن التكاليف المادية الرهيبة هى التى تمنعهم، وعلينا أن نطبق المبادرة للتيسير على الشباب.

 

وتابعت: "على رجال الأعمال والحكومات أن تقف إلى جانب الشباب وتيسير السكن، فى حاجات كثيرة جدا ابتدعناها وليس لها لزوم ولا نستخدمها مثل التكييفات والنيش ويصبح لدينا غارمات بسبب عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، وندعو الناس للاستغناء عن هذه الحاجات وأن نكتفى بالأشياء الضرورية جدا والتى سنستخدمها ونرفق بالآباء والأمهات".


البحوث الإسلامية

الهام شاهين

اعزمونى على فرحكم



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