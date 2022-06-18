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الإسكان عن العلمين الجديدة: مدينة ذكية لها دور عالمى.. تحوى مشروعات كبيرة

السبت، 18 يونيو 2022 06:59 م
الإسكان عن العلمين الجديدة: مدينة ذكية لها دور عالمى.. تحوى مشروعات كبيرة العلمين الجديدة
إبراهيم حسان

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قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إن مدينة العلمين من مدن الجيل، لافتا إلى أنها مدينة ذكية، ولها دور عالمى وتم مراعاة هذا عند تخطيطها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يوجد العديد من المشروعات الخدمية فى العلمين للأهالى القاطنين بالأماكن المجاورة، حيث سيتم إنشاء مستشفى كبير بالمدينة.

وأشار الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إلى أن الدولة تستهدف عمل مدينة العلمين طوال العام، حيث سيكون هناك أنشطة أثرية وأوبرا ومسرح مفتوح وسينما وخدمات روحانية تجذب السائحين فى الشتاء.

ولفت إلى أن 25% من إجمالى المساحة المخططة لمدينة العلمين الجديدة مخصصة لإنشاء منطقة صناعية، موضحا أن المرحلة الأولى من مدينة العلمين تشمل ممشى بطول 7 كيلو ومجموعة من الأبراج الشاطئية والمنطقة الترفيهية.

وأكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أنه خلال الشهر الجارى سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة.

 


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