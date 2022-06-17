7 أرقام تكشف أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال أبريل

كتب هانى الحوتى

تباين أداء الأنشطة المالية غير المصرفية ، خلال شهر أبريل الماضي، حيث ظهر التأثير السلبي لموجة التضخم العالمي وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة على أداء سوق رأس المال، في المقابل استمر نمو أنشطة التأمين و التمويل الاستهلاكي والتمويل العقارى.

ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 أرقام عن أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال أبريل وهم:

1- بلغ إجمالي عدد إصدارات السوق الأولي 206 إصدارًا خلال شهر أبريل عام 2022 بقيمة 4.7 مليار جنيه مقابل 250 إصدار بقيمة 15.8 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة انخفاض 17.6% في عدد الإصدارات، ونمو 70.2% في القيمة.

2- بلغ إجمالي قيمة أقساط شركات التأمين خلال أبريل عام 2022 حوالي 4.4 مليار جنيه وبلغت قيمة التعويضات 1.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر، مقارنة مع 4.02 مليار جنيه أقساط وبقيمة تعويض 1.5 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة نمو 10.2% في الأقساط، و8.8% في التعويضات.

3- بلغت عدد عقود التمويل العقاري الممنوحة من الشركات 418 عقدًا خلال شهر أبريل عام 2022 بإجمالي 409.6 مليون جنيه مقارنة مع 190 عقدًا بإجمالي 207.6 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة نمو 120% في عدد العقود، و97.3% في قيمة التمويل.

4- بلغت عدد عقود التأجير التمويلي 225 عقدًا بقيمة 4.6 مليار جنيه خلال شهر أبريل عام 2022 مقابل 257 عقدًا بقيمة 4.04 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة نمو 14.8% في العقود ونسبة انخفاض 12.5% في قيمة التمويل.

5- بلغ حجم الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم 11.8 مليار جنيه في نهاية أبريل عام 2022 مقارنة مع 7.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2021 بنسبة نمو 58.4%.

6- بلغ عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 216.1 ألف عميل بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال شهر أبريل من عام 2022.

7- بلغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر 3.7 مليون مستفيد بقيمة 31.2 مليار جنيه في نهاية يناير عام 2022 مقابل 3.3 مليون مستفيد بقيمة 21.6 مليار جنيه في نهاية يناير عام 2021.