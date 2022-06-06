فاس لابس وڤاليو يتعاونان لتقديم حلول التمويل الاستهلاكى الرقمى للعملاء فى السعودية

تقرير خاص

شراكة استراتيجية للإستفادة من منصة ڤاليو وقدراتها التكنولوجية وتاريخها الحافل بالإنجازات لإتاحة خدماتها من خلال شركة فاس للتمويل المملوكة بشكل مشترك



- ستمتلك فاس لابس وڤاليو 65% و35% على التوالي من شركة فاس للتمويل، مما يدعم دخول ڤاليو إلى سوق المملكةشركة ڤاليو المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) ستسرع من قدرة فاس للتمويل على بناء وتوسيع منصة تسوق متكاملةستقدم فاس للتمويل منتجاتها وخدماتها تحت العلامة التجارية "ڤاليو"



وقعت شركتا فاس لابس المملوكة لشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه ("الحكير")، الشركة الرائدة في تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، والمراكز العربية، المالك والمطور والمشغل الرائد لمراكز التسوق العصرية في المملكة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م ("ڤاليو") يوم الأحد 5 يونيو 2022. وسوف تتيح الاتفاقية تسريع التوسع الجغرافي لڤاليو، منصة التكنولوجيا المالية الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدخول السوق السعودي لتوفير حلول التمويل الاستهلاكي الرقمي من خلال شركة فاس للتمويل.

وبموجب اتفاقية الشراكة الجديدة، ستصبح شركة فاس للتمويل مملوكة بنسبة 65% من قبل فاس لابس و35% من قبل ڤاليو وستقدم منتجاتها وخدماتها تحت العلامة التجارية ڤاليو. وقد أُنشئت شركة فاس لابس مؤخراً لقيادة المبادرات الرقمية المشتركة بين شركتي الحُكير والمراكز العربية، والتي تقدم للعملاء السعوديين مجموعة من الحلول الرقمية السهلة والقابلة للتخصيص، لتزويدهم بمنصة تسوق متكاملة تعمل على دعمهم طوال رحلة التسوق، من مرحلة ما قبل الشراء إلى ما بعده.

وستساهم المنصة الحالية لـشركة ڤاليو بقدراتها التكنولوجية وتاريخها الحافل بالإنجازات في تسريع قدرة فاس للتمويل على تطوير وتوسيع نطاق منصة تسوق متكاملة، تقوم بتقديم حلول التمويل الرقمي سهلة الوصول. ستتوفر الخدمات في المملكة عبر شبكة البيع بالتجزئة الواسعة التابعة لشركة الحكير، والتي تضم حوالي 1,684 متجر، بالإضافة إلى المتاجر الإلكترونية مثل فوغاكلوسيت والمواقع الإلكترونية الأخرى الخاصة بكل علامة تجارية، بما في ذلك 14 موقعاً في المملكة، كما ستشمل موزعين وشبكات بيع بالتجزئة وتجار آخرين لتغطي بذلك السوق السعودي بأكمله.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال محمد مراد، العضو المنتدب لشركة المراكز العربية والرئيس التنفيذي المؤقت لشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه: " الحكير والمراكز العربية معًا لديهما تاريخ طويل من الشراكات الناجحة ويحظى كلاهما بفرق عمل قوية ومتخصصة ساهمت في خلق بصمة واضحة في قطاع البيع بالتجزئة في المملكة."

وأضاف: "إن إطلاق فاس للتمويل والشراكة الإستراتيجية مع ڤاليو يتماشيان بشكل كامل مع التزامنا بتقديم تجربة متميزة عبر قنوات تسوق شاملة. ومن خلال دمج حلول الدفع المبتكرة، نتيح قوة شرائية أعلى لعملائنا مما يخلق قيمة أكبر لهم، وكل ذلك متاح من خلال منصة رقمية واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستأجرين لدينا الاستفادة من هذه المنصة الشاملة بكل مميزاتها."

وأضاف قائلاً: "إن هذا الإنجاز الهام هو دليل على التزام شركة المراكز العربية والحكير بتوفير تجربة متكاملة لحياة عصرية ومتطورة تواكب متطلبات المستقبل المتغير للمستهلكين السعوديين، بالإضافة إلى هدفنا المتمثل في الحفاظ على مكانتنا كالشريك المفضل للعلامات التجارية المحلية والعالمية."

وسيتاح للمستأجرين في 21 مركزاً تجارياً تابعاً لشركة المراكز العربية في 11 مدينة رئيسية في المملكة الحصول على هذه الحلول. بالتالي، ستكون المراكز العربية قادرة على الاستفادة من حلول فاس للتمويل لتقديم أفضل برامج التمويل الرقمي للمتسوقين والمستأجرين في جميع مراكز التسوق التابعة للشركة.

كما تمثل الشراكة الاستراتيجية بالنسبة لڤاليو إنجازاً هاماً على صعيد التوسعات الجغرافية، حيث تدعم استراتيجيتها لتوسيع قاعدة عملائها في أسواق جديدة. وستكون المملكة أول سوق للشركة خارج مصر، خصوصاً أن الشركة حققت نمواً قوياً في سوقها المحلي.

من جانبه، قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة: "نتشرف بالتعاون مع شركة فواز عبد العزيز الحكير ("الحكير") وشركة المراكز العربية حيث تأتي هذه الشراكة كجزء من استراتيجيتنا للدخول بمنتجاتنا في أسواق جديدة. إن المكانة المهمة للمملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر دولة في مجلس التعاون الخليجي والتزايد السكاني الذي تشهده، إلى جانب اقتصادها القوي يوفر فرصة كبيرة لشركة ڤاليو لتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة للوصول إلى التمويل من خلال الخدمات الرقمية. ولدى المجموعة المالية هيرميس تواجد في السوق السعودي منذ عام 2007 وتقدم خدمات الوساطة والبحوث والاستشارات المالية، ونحن ملتزمون تجاه هذا السوق بإحداث تغيير واسع ضمن القطاع الذي نعمل من خلاله. فنحن فخورون بأننا نملك علامة تجارية قوية مثل ڤاليو تقدم حلولاً مالية تعزز تجربة الحياة العصرية للمستهلكين. وأودّ الإشارة هنا إلى أن مثل هذه الشراكات التي نسعى دائما لإرسائها ستساهم في إحداث التغيير وستعزز الازدهار المستقبلي لكل من قطاعات الأعمال والمجتمع."

جدير بالذكر أن شركة فاس لابس حصلت على الموافقة الأولية في يناير 2022 لتأسيس شركة فاس للتمويل لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي من خلال التقنية المالية والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتبقى الموافقة النهائية والتغيير في ملكية مؤسسة فاس للتمويل (التي كانت مملوكة بالكامل من قِبَل فاس لابس في السابق)، خاضعة للسلطات التنظيمية بما فيها البنك المركزي السعودي ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للمنافسة.

بدوره، قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة والرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»:"نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة الاستراتيجية، فقد احتفظت ڤاليو بمكانتها كشركة رائدة في حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد شكل اختيار الحكير لنا تأكيداً لمكانتنا في السوق. ويأتي إطلاق ڤاليو في المملكة كتقدم طبيعي لشراكتنا القوية مع الحكير، وتمثل أول خطوة توسع لنا خارج مصر إلى جانب خطط أخرى مماثلة سنعلن عنها قريباً. وسنوظف خدمات شبكتنا الواسعة التي طورناها لخدمة العلامات التجارية التي لها حضور في السوق السعودي وتوسيع خدماتنا لتشملها."

واختتم حسونة قائلاً: "يسعدنا إصدار قروض نقدية لأول مرة والتي ستكمل حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الخاصة بنا. وباعتبار ڤاليو منصة يمكن من خلالها للمستهلكين الوصول بسهولة إلى حلول التمويل عبر مختلف القطاعات، فإننا نعمل كوسيط لتعزيز القوة الشرائية لعملائنا ودعمهم في تحمل التكاليف. نحن فخورون بما نوفره من حلول تساعد عملائنا على الحفاظ على تجربة حياة عصرية تتماشى مع احتياجاتهم اليومية فيما يتعلق بالتعليم والرياضة وصولاً إلى الترفيه والسفر وغيرها."

تأسست شركة فواز الحكير وشركاه (المعروفة باسم "الحكير") في العام 1990م من قبل فواز وسلمان وعبد المجيد الحكير. وتعد الشركة منذ تأسيسها من الكيانات الرائدة في قطاع الامتياز التجاري للبيع بالتجزئة في المملكة والشركة الوحيدة من نوعها المدرجة في أسواق الأسهم بالشرق الأوسط. ومنذ افتتاحها لأول متاجرها عام 1991م، تسارعت وتيرة نمو الشركة بشكل متزايد حتى أصبحت استثماراتها اليوم حوالي 1,684 متجر في 100 مركز تجاري عبر 11 دولة مختلفة. وتمتلك الشركة قاعدة واسعة من منافذ البيع بالتجزئة على مساحة قابلة للتأجير تصل إلى ما يزيد عن 470 ألف متر مربع. وتحظى الشركة بفريق من أعلى الكفاءات يضم أكثر من 10,500 موظف. وتضم الشركة حوالي 85 علامة تجارية تتنوع بين الملابس النسائية والملابس الرجالية ومستلزمات الأطفال وحديثي الولادة والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل، فضلاً عن إدارة وتشغيل كبرى المتاجر الشاملة والمقاهي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.fahretail.com.

حول المراكز العربية

تُعد شركة المراكز العربية أكبر مالك ومطور ومشغل للمراكز التجارية العصرية في المملكة. وتركز الشركة على تزويد عملائها بباقة متكاملة من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية المتوفرة في مراكزها التجارية المتميزة بالجودة الفائقة والمصممة وفق أرقى المعايير العالمية في أكثر الوجهات جاذبية بالمملكة، ملبية بذلك متطلبات المستهلكين في المملكة. وكما في 30 ديسمبر 2020 م، تضمنت محفظة الشركة 21 مركزا تجاريا تقع جميعها في مواقع استراتيجية ضمن 10 مدن رئيسية بالمملكة. وتتولى الشركة تشغيل عدد من أبرز المراكز التجارية في السوق المحلية بما فيها مول العرب بجدة، والظهران مول، والنخيل مول في الرياض (الذي حصد لقب وجهة التسوق المفضلة في الرياض بحسب آراء المستهلكين خلال مؤتمر"عالم الرفاهية العربي" لعام 2017 م). وتحتضن مراكز التسوق التابعة للشركة أكثر من 4,100 متجر، واستقطبت نحو 63.2 مليون زائر و111 مليون زائر خلال السنة المالية 2020 م. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.arabiancentres.com

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

عن شركة «ڤاليو»

تم إطلاق شركة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهي شركة تابعة لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 330 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وتنفرد «ڤاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية في مصر، وربط المستهلكين بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.