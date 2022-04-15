تعرف على أبرز أرقام أداء الأنشطة المالية غير المصرفية فى يناير الماضى

كتب هانى الحوتى

تباين أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، خلال شهر يناير الماضي، حيث ظهر التأثير السلبي لموجة التضخم العالمي وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة على أداء سوق رأس المال، في المقابل استمر نمو أنشطة التأمين التمويل الاستهلاكي والتمويل العقارى.

ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 أرقام عن أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير وهم:

1- بلغ إجمالي عدد إصدارات السوق الأولي 250 إصدارًا خلال شهر يناير عام 2022 بقيمة 28.2 مليار جنيه مقابل 280 إصدار بقيمة 15.8 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة انخفاض 10.7% في عدد الإصدارات، ونمو 78.2% في القيمة.

2- بلغ إجمالي قيمة أقساط شركات التأمين خلال يناير عام 2022 حوالي 5.4 مليار جنيه وبلغت قيمة التعويضات 2.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر، مقارنة مع 3.8 مليار جنيه أقساط وبقيمة تعويض 1.7 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة نمو 41.2% في الأقساط، و50.1% في التعويضات.

3- بلغت عدد عقود التمويل العقاري الممنوحة من الشركات 461 عقدًا خلال شهر يناير عام 2022 بإجمالي 649.7 مليون جنيه مقارنة مع 268 عقدًا بإجمالي 378.1 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة نمو 72% في عدد العقود، و71.8% في قيمة التمويل.

4- بلع عدد عقود التأجير التمويلي 288 عقدًا بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال شهر يناير عام 2022 مقابل 227 عقدًا بقيمة 5.4 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة نمو 26.9% في العقود ونسبة انخفاض 32.2% في قيمة التمويل.

5- بلغ حجم الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم 9.98 مليار جنيه في نهاية يناير عام 2022 مقارنة مع 6.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2021 بنسبة نمو 64%.

6- بلغ عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 186.6 ألف عميل بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال شهر يناير من عام 2022.

7- بلغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر 3.5 مليون مستفيد بقيمة 27.7 مليار جنيه في نهاية يناير عام 2022 مقابل 3.2 مليون مستفيد بقيمة 19.6 مليار جنيه في نهاية يناير عام 2021.