وكيل أوقاف الأقصر يعلن زيادة المقارئ القرآنية بالمحافظة لـ40 مقرأة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تقرر افتتاح 11 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور بالمحافظة، ليصل إجمالي المقارئ القرآنية بالمحافظة إلى 40 مقرأة، وتكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه يأتي ذلك في إطار تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد ونشر العلم النافع وصحيح الدين ومحاربة الأفكار المتطرفة، إذ يقوم نخبة من المشايخ الأكفاء المعتمدين بتعليم الأهالي قراءات القرآن الكريم الصحيحة، لافتا إلى أن المساجد التي تم افتتاح مقارئ جديدة بها تشمل فاطمة الزهراء وعمرو بن العاص والبوستة ببندر الأقصر، والتقوي الهنادي والإمام علي والمنشية بإسنا، والشيخ سعد والحاج طه والمسجد الكبير والمسجد العتيق بحاجر كومير.



وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تم تنظيم 264 جلسة ولقاءً ضمن تلك الأنشطة حتى الآن لخدمة الأطفال والكبار بالمساجد المختلفة، حيث إنه فى مدينة إسنا تم تنظيم 38 فعالية، وفى أرمنت 25 فعالية وفى أصفون 23 فعالية، وفى حاجر كومير 12 فعالية، وفى النمسا 23 فعالية، وفى الطود 36 فعالية، وفى البياضية 14 فعالية، وفى بندر الأقصر 38 فعالية، وفى القرنة 34 فعالية، وفى الزينية 21 فعالية، وذلك بإجمالى 264 فعالية بمختلف أرجاء المحافظة.



وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تتوالى افتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وطبقاً لم تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف المصرية، موضحاً الإعلان عن المقارئ القرآنية للجمهور وعددها 29 مقرأة، وتكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر تحت إشراف إمام المسجد، أما فى فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال، فقد تم انضمام عدد 202 مسجد للبرنامج الصيفي للأطفال، وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع.