ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل بقرية الدير بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد فرع الأقصر للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل، داخل مقر الجمعية الزراعية بقرية الدير بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، وذلك استمراراً لسلسة الندوات والفعاليات بقرى ونجوع المحافظة.



وافتتح الندوة المهندس سيد إسماعيل بإدارة إسنا الزراعية، حيث رحب في بداية الندوة بضيوف التأمين الصحي الشامل من مزارعي قرية الدير والكلابية وزرنيخ، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق أهداف المنظومة الصحية داخل الأقصر، وخاصة أن مدينة إسنا بها عدد كبير من السكان.



فيما قال رأفت صادق مسئول بإدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بفرع الأقصر للتأمين الصحي الشامل، إن قانون التأمين الصحي الشامل قانون إلزامي على جميع المواطنين يتم تطبيقه على مراحل بالمحافظات المختلفة، ومنها محافظة الأقصر التي تم تطبيق النظام بها بعد محافظة بورسعيد ضمن المرحلة الأولى، موضحاً أن عملية الإنضمام للتأمين الصحى الشامل تبدأ بالتسجيل في أقرب وحدة صحية أو مركز طبي للمنتفع، وذلك للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية والإستفادة من كافة الخدمات التي تقدم لكل أفراد الأسرة والعرض على التخصصات الطبية المختلفة، وعمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج اللازم.



وتابع رأفت صادق، أنه من حق كل مواطن داخل محافظة الأقصر الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة دون التفرقة بين أفراد المجتمع، كما ناشد المواطنين بسرعة التسجيل بالمنظومة والحصول على الخدمات وتسديد الاشتراكات مع التزام الدولة بإعفاء الغير قادرين طبقا للقانون.



وقال مسئول بإدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بفرع الأقصر للتأمين الصحي الشامل، إن الهدف من الندوات التثقيفية التي تجوب القرى والمدن بالمحافظة هو التعريف بخطوات الحصول على الخدمة الصحية داخل المنظومة، وتذليل العقبات أمام المنتفعين والاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين عن نظام التأمين الصحي الشامل والتواصل مع الإدارات المعنية بالفرع، وفي نهاية الندوة تم الرد على استفسارات المواطنين عن التأمين الصحي الشامل بشأن عدم تفعيل خدمة الطواريء في بعض الأوقات، مطالبين بتفعيلها بصفة مستمرة داخل مراكز ووحدات طب الأسرة بالإضافة إلى مشكلة الحجز عبر الخط الساخن 15344 وصعوبة الاتصال بسبب العطل المتكرر، ومطالبين بتوافر تخصصات مختلفة داخل طب الأسرة.



جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن عدد من الندوات التثقيفية التي يعقدها الفرع بالجمعيات الزراعية خلال الأسابيع القادمة وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بالأقصر بناء على توجيهات حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وإشراف الدكتور محمود عبد الوهاب مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وأحمد أمين مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.







ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل بقرية الدير (1)