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"مياه الإسكندرية" تطلق حملات توعوية للتعريف بمشروعات حياة كريمة

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:06 م
"مياه الإسكندرية" تطلق حملات توعوية للتعريف بمشروعات حياة كريمة مشروعات حياة كريمة - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أطلقت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، حملات توعية عدة حملات لطرق الأبواب في عدد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في حي برج العرب، لتعريف المواطنين بحجم الاستثمارات والمشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ونشر سلوكيات الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي بقرى المحافظة.
 
واستهدفت حملات طرق الأبواب، التي شملت قريتي «المنشية الجديدة بنجع الجويرة بالغربانيات» و«ابيس السابعة» التابعين لحي برج العرب، في الإسكندرية، لتعريف الأهالي المشروعات التي يجرى تنفيذها في 57 قرية ونجع تابع لمدينة برج العرب، الإسكندرية، وتتضمن مشروعات متكاملة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروعات في مختلف قطاعات البنية التحتية.
 
وأكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهمية عقد لقاءات توعوية مع الأهالي لتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب، وكذلك ترشيد الاستخدام والاستهلاك الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخاصة بعد دخول جميع المرافق التى تضمن لهم حياة معيشية كريمة.

مياه الشرب بالاسكندرية

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مياه الشرب



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