حياة كريمة.. 1117 مشروعا خدميا ضمن المبادرة الرئاسية بأشمون والشهداء بإجمالى 81 قرية

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، أن محافظة المنوفية حظيت بمركزين "أشمون - الشهداء" ضمن المبادرة الرئاسية بواقع 27 قرية بمركز الشهداء و54 قرية بمركز أشمون بإجمالي 81قرية من أجل تلبية مطالب واحتياجات شعب المنوفية العريق ، وأشاد المحافظ بالدور الرائد والحيوى للهيئة الهندسية والمنطقة المركزية العسكرية فى تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة كونها أحد المشروعات العملاقة التى تستهدف تغيير واجهة الريف المصرى وتساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك فى إطار الجهود التنموية التى تنفذها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإحداث تنمية شاملة بمختلف محافظات الجمهورية للارتقاء بمستوى الخدمات وتقديم خدمة أفضل من أجل النهوض بحياة وبناء الإنسان المصرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل.

وكشف محافظ المنوفية إلى أن إجمالى عدد مشروعات مبادرة " حياة كريمة " بقرى مركزى أشمون والشهداء بلغ 1117مشروع خدمى وتنموى بمختلف القطاعات ، ضمت 738 مشروع خدمى بقرى مركز أشمون بنسبة تنفيذ 59% و379 مشروع خدمى بقرى مركز الشهداء بنسبة تنفيذ 65% .

وأضاف المحافظ بأنه قد بلغ عدد مشروعات التنمية المحلية " مجمعات خدمية وزراعية " 40 مشروع بنسبة إنجاز 98%، وعدد مشروعات تبطين الترع والمجارى المائية 84 مشروعاً بنسبة تنفيذ 64%، 19مشروع كبارى الرى بنسبة تنفيذ 87%، و64 مشروع للشباب والرياضة بنسبة تنفيذ 83% .

وفى قطاع الصحة ، بلغ عدد المشروعات 78مشروع بنسبة 81 %، وفى الصرف الصحى 104مشروع بنسبة 77% ، كما يتم تنفيذ 150 مشروع بقطاع مياه الشرب بنسبة 92 %، و118مشروع لقطاع الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ 91%، 117 مشروع اتصالات بنسبة تنفيذ 39%، وكذلك تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعى ب 81 مشروع بنسبة 45% ، و81 مشروع بقطاع الكهرباء بنسبة 20% ، والانتهاء من تطوير مدخل قرية شما بأشمون بنسبة تنفيذ 100%.

كما أشار المحافظ إلى أن عدد المشروعات بقطاع الطرق بلغ 86 مشروع ، و8مشروعات سكن كريم بنسبة تنفيذ 88% ، إنشاء 24مشروع أسواق حضارية ، وتنفيذ 11 موقف نموذجى بنسبة تنفيذ 26% ، وتنفيذ 14 مشروع لقطاع الأمن والحماية المدنية ، و16 مشروع للتضامن الاجتماعى بنسبة 64%.

وأكد محافظ المنوفية على أن هناك متابعات دورية وميدانية لتنفيذ كافة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وفيما يخص المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أوضح المحافظ بأنه جارى العمل على قدم وساق فى التجهيزات اللازمة للمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة من خلال الاعداد الجيد والمعاينات الميدانية لقطع الأراضى لإقامة المشروعات التنموية والتى ستخدم أهالى محافظة المنوفية وتعمل على توفير كافة الخدمات للمناطق المحرومة مما يساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.