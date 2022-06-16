اعرف شروط القبول فى المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بالإسكندرية

وأشارت، فى بيان لها، أن المدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم تمنح الدبلوم الصناعى نظام الثلاث سنوات فى تخصصات مياه الشرب والصرف الصحي، مع توفير زي مدرسي وزى رياضى موحد لكل طالب، وجهاز لوحى تابلت حديث لكل طالب على حدة، كما تتوافر لدى المدرسة احدث الأساليب التعليمية سواء فى معامل العلوم والحاسب الآلي أو في الورش التخصصية في المدرسة "كهربية، ميكانيكية، معدات وغيرها"، بالإضافة إلى تحفيز المتفوقين علميا وثقافيا وفنيا ورياضيا توفر شركة مياه الشرب بالإسكندرية فرص عمل متنوعة للخريجين.

وحول شروط القبول أكدت أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسى الحالى، من محافظات "الإسكندرية، مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، ولا يزيد سن الطالب عن 18عاما فى أول أكتوبر 2022، ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة، أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقدها المدرسة،أن يتمتع الطالب باللياقة الصحية والنفسية.

ومتطلبات طلب الالتحاق الإلكتروني هى:

1. اسم الطالب رباعي

2. الرقم القومي (14 رقما) للطالب

3. تاريخ ميلاد الطالب

4. المحافظة الصادر عنها الشهادة الاعدادية

5. سنة الحصول على الشهادة الإعدادية

6. رقم تليفون ولي أمر الطالب

7. عنوان الطالب

8. مجموع درجات الطالب في الشهادة الإعدادية

9. المرفقات المطلوب رفعها مع الطلب الالكترونى على الموقع "صورة استمارة نجاح الشهادة الاعدادية او بيان نجاح - صورة شهادة الميلاد - صورة بطاقة الرقم القومى لولى الامر وجه أمامى".