مصرع طفل صعقا بالكهرباء بإحدى قرى المنيا

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهربائي داخل مزراعة أثناء اللهو، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنيا العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بوفاة طفل، داخل مزرعة كائنة غرب المنيا، على إثر تلامسة لإحد الأسلاك الكهربائية المكشوفة، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وعلى الفور انتقلت سيارات الأسعاف وقوات الأمن إلى مكان الحادث تبين وجود الطفل جثة هامدة

وأفادت التحريات الأولية ان الطفل لامس وبالتحريات أحد الإسلاك الكهربائية خلال عبثة بمروحة كائنة بمزرعه والده.