مصرع شخصين وإصابة 11 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شهد الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" حادثا اليوم الجمعة، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الحالات المصابة للمستشفى والوفيات للمشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى ملاكى، على الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة، بالقرب من الكيلو 15 شمال مدينة أسوان، ووجه مدير المرفق الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين، تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.







