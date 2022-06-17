محكمة إسبانية تطلق حكما بالسجن عامين على شخص هدد رئيس الحكومة بالقتل

فاطمة شوقى

أطلق القسم الرابع من محكمة مقاطعة فالنسيا الإسبانية على أحد سكان منطقة كوارت دي بوبليت، بالسجن لمدة عامين بتهمة التهديد بقتل رئيس الحكومة، بيدرو سانتشيز، على الشبكات الاجتماعية، وفقا لصحيفة "لاس بوبينثياس" الإسبانية.

وكان المتهم كتب على وسائل التواصل الاجتماعى بشكل متكرر رسائل هدد فيها بقتل رئيس الحكومة الإسبانية ، والتي كانت منها "بالأمس كنت في المكان الذي تعيش فيه ، أيها الوغد الأحمر ، قائلا أنك تريد نبش فرانكو. أهددك بالموت إذا فعلت ذلك فسوف أقتلك".

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم جلس أمس الخميس ، على منصة المتهمين في المحكمة في فالنسيا، وقد اعترف بالوقائع وتهديده عبر الانترنت لرئيس الحكومة سانتشيز بالقتل ، إلا أن محاميه استطاع تخفيض مدة الحكم عليه من ثلاثة أعوام إلى عامين.

في البداية ، طالب مكتب المدعي العام بالسجن ثلاث سنوات لارتكاب جريمة كراهية ،إلا أنه بعد المناقشات توصلوا الى اتفاق أخير بالحكم عليه عامين ، مع دفع غرامة قدرها 480 يورو.

في 4 ديسمبر 2017 ، نشر الرجل تعليقين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتعبيرات دعاية وترويج وتبرير للكراهية على أساس التعصب والتحريض على العنف، وفي 17 يونيو 2018 ، نشر تعليقات أخرى قالت: "فرانكو سيخرج من قبره لكن بيدرو سانتشيز سيدخل ".

كما نشر الرجل تعبيرات أخرى عن التحريض على العنف في ملفه الشخصي ، مثل "من السهل قتل بيدرو سانتشيز".