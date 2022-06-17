محافظ بني سويف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز ويستمع لمطالب المواطنين

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،على الاستماع لمطالب وشكاوى عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمسجد عمر بن عبد العزيز وخارجه ، حيث وجه بدراستها وتوفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة ، مكلفاً رئس المدينة ومسؤولي الجهات ذات الصلة بمتابعتها حتى تنفيذ الحلول والعرض عليه ، بجانب دراسة بعض المقترحات التي طرحها المواطنين.

جاء ذلك عقب أداءه لشعائر صلاة الجمعة ،بمسجد عمر بن عبد العزيز ، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز مدينة بني سويف، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، حيث ألقى الخطبة وأمّ المصلين فضيلة الدكتور الحسيني عبد السلام مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف.

وأكد مدير الدعوة، في خطبة الجمعة التي تناولت موضوع "الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها "، أن الحفاظ على الوطن هو سلوك وعمل يتم من خلال أمور وواجبات ينبعى أن تؤدى لتحقيق أمن واستقرار الوطن ، مبينا أن محبة الوطن فطرة غزيرة جًبلت عليها النفس البشرية السوية وكافة المخلوقات،وأن من أهم عوامل الحفاظ على الأوطان الأخذ بأسباب القوة والعلم والعمل ، وإعلاء المصلحة العليا للوطن بعيداً عن كل صور وأشكال الفردية والأنانية والسلبية، بل العطاء الصادق والتكافل والتراحم وحسن الولاء والانتماء والاستعداد للتضحية في سبيله والمرابطة على ثغوره لتأمين حدوده وردع كل متعد تسول له نفسه النيل من أمنه وأمانه واستقراره.

وتابع خطيب الجمعة قائلا: إن الحفاظ على الوطن مسؤوليتنا جميعا أمام الله عزوجل ، وأمام أنفسنا ، فأبناء الوطن في سفينة واحدة ، وعلينا التضامن والتكاتف والتماسك للعمل ازدهاره والنهوض به، فالدفاع عن الوطن والذود عنه مهمة كل أبنائه كل في مجاله وميدانه : الجندي والشرطي في حفاظهما على أمن الوطن وأمانه، والطبيب في مشفاه، المعلم في مدرسته والفلاح في حقله، والعامل في مصنعه، والطالب باجتهاده في طلب وتحصيل العلم ،وسائر الصنائع والحرف والواجبات والمهن.