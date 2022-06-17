محافظ بني سويف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز ويستمع لمطالب المواطنين

جاء ذلك عقب أداءه لشعائر صلاة الجمعة ،بمسجد عمر بن عبد العزيز ، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز مدينة بني سويف، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، حيث ألقى الخطبة وأمّ المصلين فضيلة الدكتور الحسيني عبد السلام مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف.
وأكد مدير الدعوة، في خطبة الجمعة التي تناولت موضوع "الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها "، أن الحفاظ على الوطن هو سلوك وعمل يتم من خلال أمور وواجبات ينبعى أن تؤدى لتحقيق أمن واستقرار الوطن ، مبينا أن محبة الوطن فطرة غزيرة جًبلت عليها النفس البشرية السوية وكافة المخلوقات،وأن من أهم عوامل الحفاظ على الأوطان الأخذ بأسباب القوة والعلم والعمل ، وإعلاء المصلحة العليا للوطن بعيداً عن كل صور وأشكال الفردية والأنانية والسلبية، بل العطاء الصادق والتكافل والتراحم وحسن الولاء والانتماء والاستعداد للتضحية في سبيله والمرابطة على ثغوره لتأمين حدوده وردع كل متعد تسول له نفسه النيل من أمنه وأمانه واستقراره.
محافظ بني سويف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز (1)
محافظ بني سويف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز (2)
محافظ بني سويف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز (3)
محافظ بني سويف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز و يلتقى عدداً من المواطنين (1)
محافظ بني سويف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز و يلتقى عدداً من المواطنين (2)
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