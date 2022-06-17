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مجلس النواب يوصى بتخصيص 2 مليار جنيه إضافية لشراء الأدوية للمستشفيات الجامعية

الجمعة، 17 يونيو 2022 02:00 ص
مجلس النواب يوصى بتخصيص 2 مليار جنيه إضافية لشراء الأدوية للمستشفيات الجامعية لجنة الخطة والموازنة - أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

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أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، بتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه اعتمادات إضافية لصرف حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 2 مليار جنيه لموازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لصالح شراء الأدوية والمستلزمات للمستشفيات الجامعية.
 
وتضمن التقرير التوصية بتخصيص اعتمادات إضافية تبلغ جملتها 3.5 مليارات جنيه لصالح الصحة والتعليم والاستثمارات ببعض القطاعات، منها 3 مليارات للصحة والتعليم.
 
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف القطاعات والوزارات بحضور ممثلى وزارتى المالية والتخطيط، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه بما جاء به من توصيات. 

الادوية

المستشفيات الجامعية

التعليم العالى

اعضاء هيئة التدريس

الجامعات

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