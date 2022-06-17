لمدة 6 ساعات.. قطع وضعف مياه الشرب عن 12 منطقة بالجيزة السبت.. إنفوجراف

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال التغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر 1000 مم المغذى لرافع نادى الرماية، ستضطر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 18/6/2022م.



قطع المياه

القطع: من 12 صباحا حتى 6 صباح يوم السبت 18 يونيو

السبب: تنفيذ أعمال التغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر 1000 مم المغذى لرافع نادى الرماية

المناطق المتأثرة: "صفط اللبن، ناهيا، أوسيم، برطس"

ضعف المياه بمناطق: "الهرم، فيصل، المناشى، الجلاتمة، بهرمس، كرداسة، أبو رواش، بنى مجدول"

سيتم توفير سيارات مياه نقية عند الطلب على رقم طوارئ (125)