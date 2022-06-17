اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يونيو 2022 03:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لمدة 6 ساعات.. قطع وضعف مياه الشرب عن 12 منطقة بالجيزة السبت.. إنفوجراف

الجمعة، 17 يونيو 2022 02:11 م
لمدة 6 ساعات.. قطع وضعف مياه الشرب عن 12 منطقة بالجيزة السبت.. إنفوجراف انقطاع المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال التغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر 1000 مم المغذى لرافع نادى الرماية، ستضطر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 18/6/2022م.
 
قطع المياه
قطع المياه
القطع: من 12 صباحا حتى 6 صباح يوم السبت 18 يونيو
 
السبب: تنفيذ أعمال التغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر 1000 مم المغذى لرافع نادى الرماية
 
المناطق المتأثرة: "صفط اللبن، ناهيا، أوسيم، برطس"
 
ضعف المياه بمناطق: "الهرم، فيصل، المناشى، الجلاتمة، بهرمس، كرداسة، أبو رواش، بنى مجدول"
 
سيتم توفير سيارات مياه نقية عند الطلب على رقم طوارئ (125)
 

مياه الشرب

انقطاع المياه

قطع المياه

الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة