قوات الأمن تتوصل لهوية الشاب المجهول بعد سقوطه فى مياه النيل بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

تمكنت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية من تحديد هوية الشاب المجهول الذى سقط فى مياه النيل اليوم أسفل كوبرى طلخا والتى تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج جثمانه من المياه بعد سقوطه مباشرة، وذلك بعد تلقى جهات الأمن لبلاغ من إحدى السيدات أثناء سيرها على كوبرى طلخا.

تم استخراج جثمان الشاب بكامل ملابسه وبدون إثبات شخصية، أسفرت التحريات التى أجرتها قوات الامن بالدقهلية للتعرف على هوية الشاب ويدعى ياسر محمد عبدالعاطى 17 عاما، مقيم شارع المطافى بمدينة المنصورة.

بداية الواقعة بتلقى الجهات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من إحدى السيدات اثناء مرورها أعلى كوبرى طلخا بمشاهدة أحد الشباب يسقط داخل مياه نهر النيل أسفل كوبرى طلخا.

على الفور تم إخطار قوات الإنقاذ النهرى بالبلاغ والتى شكلت فريق إنقاذ برئاسة الرائد أحمد صبرى وفريق الإنقاذ النهرى المعاون له والتحرك لمكان البلاغ.

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج الجثمان والتى جرفته المياه لكيلوات بسيطة وذلك بسبب سرعه وصول فريق الإنقاذ النهرى مما ادى إلى الوصول لجثمان الشاب.

تم تحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.