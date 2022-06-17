الإنقاذ النهرى ينجح فى استخراج جثة شاب غرق بمياه النيل فى الدقهلية .. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى منذ قليل من استخراج جثمان شاب فى العقد الثانى من عمره من داخل مياه نهر النيل بمدينة المنصورة، وذلك بعد تلقى جهات الأمن لبلاغ من أحد المشاة على كوبرى طلخا.

بداية الواقعة بتلقى الجهات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بلاغ من إحدى السيدات أثناء مرورها أعلى كوبرى طلخا بمشاهدة أحد الشباب يسقط داخل مياه نهر النيل أسفل كوبرى طلخا.

على الفور تم إخطار قوات الإنقاذ النهرى بالبلاغ، والتى شكلت فريق إنقاذ برئاسة الرائد أحمد صبرى وفريق الإنقاذ النهرى المعاون له والتحرك لمكان البلاغ.

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج الجثمان والتى جرفته المياه لكيلوات بسيطة وذلك بسبب سرعه وصول فريق الإنقاذ النهرى ما أدى إلى الوصول لجثمان الشاب.

بعد الفحص والتحرى تبين أن الجثمان لشاب فى العقد الثانى من عمره بكامل ملابسه ولا توجد أى هوية شخصية للشاب، تم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



جانب من اعمال البحث



الانقاذ النهرى