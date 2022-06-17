قبل الامتحانات.. أوائل الثانوية يقدمون فى "مصر تستطيع" النصيحة للتفوق

ماجد تمراز

استعرض عدد من أوائل الثانوية العامة تجربتهم مع الامتحانات، وذلك قبل أيام من امتحانات تلك المرحلة هذا العام، كما استعرض بعضهم تجربته مع نظام الامتحانات الجديد، وقدموا النصائح للمقبلين على الامتحانات.

وقال أحمد إبراهيم الأول على الثانوية العامة فى 2021، إنه كان يعلم أنه مقبل على نظام امتحانات مختلف عن أنظمة الأعوام الماضية، ولكنه كان مؤمن أن الأمر كله اجتهاد والنتيجة فى النهاية ليست بيده، موضحا أنه كان يعتبر أن الصف الثالث مصيرى بالنسبة له.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذى يذاع على قناة "dmc": "توكلت على الله سبحانه وتعالى، واتشعلقت فى رضا ربنا، وبنصح المقبل على امتحانات الثانوية العامة، إنه يعمل اللى عليه ويجتهد وميسمعش للشائعات وإن شاء الله ربنا يكرمه".

وقالت عهد مصطفى الشرقاوى الأولى على الثانوية العامة 2021: "الموضوع مكنش زى السنين اللى فاتت، الموضوع مختلف، أنت كنت بتتعب 11 شهرا، عشان خاطر يوم واحد، وأهم حاجة أنك متضعفش طول المدة دى وتتمسك بحلمك، ومتخليش فى مجال لكلمة يارتني".

وقالت فريدة مؤمن الأولى بالثانوية العامة دفعة 2021: "لحد 3 إعدادى كنت بذاكر ولازم حد يقعد جنبي، حتى لو مش هيتكلم معايا، لأنى بحب الهدوء، لكن فى الثانوية العامة كنت بقعد لوحدي، لكن وجود حد جنبك بيدى نوع من أنواع الطمأنينة، وفى مسئولية على الأهل، لازم يكون فى دعم وميكونش فى أى نوع من أنواع التحطيم حتى لو كان الهدف إنه يخلى الطالب أفضل لأنه بيجى بنتيجة عكسية".