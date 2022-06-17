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شركة مياه قنا تنظم قافلة للتوعية بترشيد الاستهلاك.. صور

الجمعة، 17 يونيو 2022 04:28 م
شركة مياه قنا تنظم قافلة للتوعية بترشيد الاستهلاك.. صور قافلة طبية لشركة مياه قنا
كتب أحمد حسن

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شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، فى القافلة الطبية بقرية حجازه قبلي إحدي قرى حياة كريمة، يأتى ذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والهلال الأحمر.
 
 
وقال المهندس رجب عرفه خليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، إنه تم عقد لقاءات توعوية مع الأهالي لتعريفهم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأهميتها والتطرق للجهود المبذولة من الشركة في المبادرة، وتوعيتهم بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وطرق الترشيد، وطرق غسيل السجاد بدون إهدار للمياه.
 
 
كما تم عقد ورش تعليم مبادئ السباكة الخفيفة لتعليمهم طريقة صيانة وإصلاح السباكة المنزلية، والرد على كافة أسئلة واستفسارات الحاضرين.
 
القافلة الطبيعة المجانية بمحافظة قنا
القافلة الطبيعة المجانية بمحافظة قنا

قافلة طبية بقرى قنا
قافلة طبية بقرى قنا

توعية أهالي قنا بترشيد المياه
توعية أهالي قنا بترشيد المياه

قافلة طبية لشركة مياه قنا
قافلة طبية لشركة مياه قنا

 


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