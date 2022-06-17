شركة مياه قنا تنظم قافلة للتوعية بترشيد الاستهلاك.. صور

كتب أحمد حسن

وقال المهندس رجب عرفه خليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، إنه تم عقد لقاءات توعوية مع الأهالي لتعريفهم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأهميتها والتطرق للجهود المبذولة من الشركة في المبادرة، وتوعيتهم بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وطرق الترشيد، وطرق غسيل السجاد بدون إهدار للمياه.

كما تم عقد ورش تعليم مبادئ السباكة الخفيفة لتعليمهم طريقة صيانة وإصلاح السباكة المنزلية، والرد على كافة أسئلة واستفسارات الحاضرين.