رئيس القابضة للمياه بالمنيا يوجه بزيادة فرق العمل لإنجاز مشروعات حياة كريمة

كتب أحمد حسن

اجتمع المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، مع المهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس ناصر طه رئيس قطاع التشغيل والصيانة للصرف الصحي بالشركة القابضة، لاستعراض الموقف الحالى لنسب التنفيذ للمشروعات الخاصة بحياة كريمة، من إحلال وتجديد ومد وتدعيم، على مستوى فروع الشركة بعدد 192 قرية بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة".

وحضر الاجتماع كلا من المهندس أحمد سعيد مدير إدارة الاحلال والتجديد بقطاع المشروعات بالشركة القابضة، وممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالشركة القابضة، وبحضور رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه المنيا، ومدير وحدة حياة كريمة، ومديري عموم الافرع ومنسقي حياة كريمة علي مستوي المحافظة.

وناقش الاجتماع أولوية إنجاز الأعمال طبقا للخطط الزمنية الموضوعة وزيادة فرق العمل بالمواقع والمتابعة المستمرة من منسقي المشروع بالشركة على مدار 24 ساعة وعرض تقرير يومي بنسب الإنجاز، والتأكيد على ضرورة الانتهاء من التوصيلات المنزلية للمياه وانتهاء أعمال المد والتدعيم لجميع الخطوط فى أسرع وقت.