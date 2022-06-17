رئيس جامعة الأقصر يبحث إنشاء مركز خدمة ذوى الهمم مع وفد هيئة أمديست

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وفد هيئة أمديست "Amideast" برنامج الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك لبحث إنشاء مركز خدمة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث استعرض رئيس جامعة الأقصر خدمات الجامعة لأبنائها الطلاب من ذوى الهمم، والأنشطة التى توفرها الجامعة لدمج هذه الفئة من "فرسان الإرادة بالجامعة"، فى المجتمع.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، أنه تم بهذا الاجتماع بحث أوجه التعاون لإنشاء مركز لذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة، يستهدف تطوير مهاراتهم ودمجهم فى المجتمع من خلال دورات تدريبية يوفرها المركز للطلاب، وقال الدكتور محمد محجوب، أن الجامعة ستوفر الدعم الكامل لجعله مركز مستدام يخدم الطلبة لتحقيق رؤية الجامعة فى تبنيها فكرة الدمج الكامل.

فيما أشار الدكتور حمدى حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المركز يعتبر إضافة كبيرة لجامعة الأقصر، وإحدى الخطوات الهامة التى تتخذها الجامعة فى سعيها نحو تطوير مهارات الطلاب ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، لافتا إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والمسابقات لتحفيز هؤلاء الطلاب على اكتشاف مواهبهم ورعايتها.

وضم الوفد كل من الدكتورة كوينسى ديرمودى مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية والمسئولة عن برنامج الإعاقة، ومحمد على منسق المشروع بأمديست (Amideast)، بحضور الدكتور حمدى حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ليلة يوسف وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إلهام عيسى مستشار رئيس الجامعة لشئون ذوى الإعاقة.

فيما أكدت الدكتورة كوينسى ديرمودى مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إن الهيئة تلتزم بتمويل أنشطة التدريب بالمركز من خلال متخصصين من استشاريين ومدربين ومنظمات، لتزويد العاملين بالمركز على أساليب الإدارة ودعمهم فى إجراء تقييم للاحتياجات ووضع خطة عمل.

وأشارت الدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية والمسئولة عن برنامج الإعاقة، إلى أن الهيئة ستشرف على مشروع مركز خدمة الطلاب ذوى الهمم ومتابعة انشطته خلال العامين المقبلين حتى 2024، وأوضحت الدكتورة ليلة يوسف أن المركز سيقدم خدمات تعليمية وتكنولوجية ودورات تدريبية ومنح تعليمية للطلاب ذوى الهمم لرفع كفاءتهم وقدرتهم على التحصيل الدراسى وإدماجهم فى العملية التعليمية وتأهيلهم لسوق العمل وتزويدهم بالأدوات والمعينات التقنية لتعويض جانب الإعاقة، فيما أعربت الدكتورة الهام على عيسى مستشار رئيس الجامعة لذوى الإعاقة، عن مدى سعادتها بالمشروع المقدم من الامديست للجامعة والذى سيصبح همزة وصل بين الجامعة والمجتمع بهدف رفع كفاءة الطلاب.

وفى نهاية اللقاء، أهدى الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، درع جامعة الأقصر الدكتورة كوينسى ديرمودى - مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موجهًا شكره للهيئة لاختيار جامعة الأقصر لإنشاء المركز بها، وكان وفد الهيئة، قد تفقد الموقع المقرر اعتماده لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة طيبة، والذى ستتولى هيئة أمديست الإشراف على تنفيذه ومتابعة نشاطه خلال العامين المقبلين، يذكر أن هذه الزيارة جاءت بعد اختيار جامعة الأقصر ضمن 15 جامعة حكومية تم اختيارها لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة داخل الجامعة.