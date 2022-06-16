رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي، للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات وتذليل العقبات وتوفير المناخ الملائم لطلاب الجامعة.



وتفقد رئيس الجامعة لجان الامتحانات بكلية الفنون الجميلة، رافقه خلالها الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود علام وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.



واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير أعمال اللجان بالكلية، حيث يؤدي اليوم الخميس، طلاب الفرقة الثالثة امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني في مادتي فن كتاب وحفر وطباعة لشعبة التصميم المطبوع بقسم الجرافيك، كما ينفذ طلاب الفرقة الرابعة قسم التصوير مشروع التخرج.



وأكد الدكتور محمد محجوب، أن الجامعة تعكف على تسخير كافة إمكانياتها لتذليل كافة العقبات لدى الطلاب خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2021/2022، يذكر أن امتحانات نهاية العام بجامعة الأقصر، كانت قد انطلقت في الـ4 من يونيو الجاري، وتستمر حتى الموافق 5 من يوليو المقبل.



وفى نفس السياق، تستعد الجامعة لتنظيم عيد العلم لأول مرة الإثنين المقبل بقصر ثقافة الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والتى تأتى استمرارًا لتكريم الجامعة لأبنائها من العلماء والباحثين والمتميزين من الطلاب.



ويقول الدكتور محمد محجوب، إن الجامعة أنهت استعداداتها لتنظيم احتفال عيد العلم والذي سيتم فيه تكريم الحاصلين على الجوائز العلمية الخاصة بالجامعة، وكذلك الفائزين بجوائز النشر العلمي، بالإضافة إلى تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم هذا العام، وتكريم الجهاز الإداري من الحاصلين على الدكتوراه، كما سوف يتم تكريم طلاب الجامعة المتميزين الحاصلين على جوائز ومراكز متقدمة في المسابقات الخارجية.



رئيس جامعة الأقصر يقود جولة للإطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات



رئيس جامعة الأقصر يطمئن على حسن سير أعمال الامتحانات



رئيس جامعة الأقصر