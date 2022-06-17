رئيس الكنيسة الإنجيلية يشهد تنصيب راعى كنيسة البربا فى أسيوط .. صور

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في حفل تنصيب القس سامح مندي ولسن، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالبربا بمحافظة أسيوط، كما شارك في برنامج الاحتفال القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس صادق مسعد، رئيس مجمع أسيوط المشيخي والقس سمير صدقان، عضو المجلس الإنجيلي العام وراعي الكنيسة الثالثة بأسيوط.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال في بداية كلمته: "أشعر بسعادة وفرحة حقيقية في زيارة كنيسة البربا، وأتقدم بخالص التهنئة لجميع شعب الكنيسة، وجميع شعب أسيوط، بمناسبة رسامة وتنصيب القس سامح مندي ولسن راعيًا للكنيسة".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "الشائعات التي تحوي على نصف الحقيقة شائعات شديدة الخطورة، لأن نصف الحقيقة كذب، وتنال من البشر والأفعال، وتهدر كرامة الناس وقيمة العمل، وتشوه الصورة، نصلي أن يمنحنا الله الصلابة والرجاء من أجل إيمان يقيني حقيقي".

كما شارك في الاحتفال الدكتور الشيخ حلمي صموئيل، نائب رئيس مجمع أسيوط، والقس صفوت عاطف، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع أسيوط، والقس ميلاد عبد التواب، رئيس مجلس الكنيسة، والقس ريمون رأفت، راعي كنيسة موشا الإنجيلية، والقس مارتن إلياس، راعي الكنيسة الإنجيلية بكردوس، والشيخ سعدان رياض، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع أسيوط، والشيخ محيي إبراهيم، شيخ كنيسة البربا.