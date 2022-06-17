حبس سيدة وزوجها يتاجران فى المخدرات بالشروق

قررت نيابة الشروق، حبس سائق وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة.

ونجحت أجهزة الامن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.

أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بأعمال التأمين بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الشروق.. تلاحظ لهم قيام قائد إحدى السيارات " نقل" بالدوران للخلف لدى رؤيته للقوات وأثناء مطاردته قام بإلقاء كيس من القماش وبفحصه تبين احتوائه على (عدد 10 أسطوانات حجرية لمخدر الهيروين وزنت 2,5 كيلو جرام).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الغربية) وتبين اختبائه بمنطقة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف باشتراكه مع (زوجته "لها معلومات جنائية"، صديقه) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، حيث تم استهدافهما وضبطهما، وأكدا ما جاء بأقوال المتهم الأول.

تم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائها بإحدى الدروب الجبلية بطريق الإسماعيلية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.