تعرف على أفضل بذور صحية لفقدان الوزن

كتبت فاطمة خليل

البذور هي أغذية خارقة كثيفة المغذيات وهي فعالة للغاية لفقدان الوزن، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل الأحماض الدهنية وأوميجا 3 والألياف والفيتامينات والمعادن والبروتينات، فإن تناولها بانتظام يمكن أن يساعد في التوازن الهرموني وإدارة الوزن، في هذا التقرير نتعرف على أفضل بذور لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك في إنقاص الوزن، بحسب موقع "health".



أفضل بذور لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك في إنقاص الوزن 1. بذور الشيا هذه البذور الصغيرة بالأبيض والأسود ذات قيمة غذائية عالية ولها قائمة طويلة من الفوائد الصحية. تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف الغذائية والمعادن ، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

2. بذور اليقطين 3. بذور الكتان وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية ، فإن تناولها يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام بسبب الألياف. بذور اليقطين لها عدد كبير من المزايا هذه البذور ، التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والنحاس والبروتين والزنك ، يمكن أن تفعل المعجزات لصحتك، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية ، والتي تساعد في الحفاظ على الأوعية الدموية والكوليسترول السئ تحت السيطرة. يمكن أن تساعدك بذور اليقطين على إنقاص الوزن عن طريق إشباع جوعك ومنع الإفراط في تناول الطعام بسبب محتواها العالي من الألياف. تحتوي بذور الكتان على البروتين والألياف والقشور (مركب نباتي غني بمضادات الأكسدة وخصائص الإستروجين) وأحماض أوميجا الدهنية ، مما يجعلها إضافة ممتازة لنظامك الغذائي. بسبب هذا المظهر الغني بالمغذيات ، يمكن أن تساعدك بذور الكتان على خسارة تلك الكيلوجرامات الزائدة.

لفقدان الوزن ، يمكنك الجمع بين بذور الكتان واللبن الرائب. إنها واحدة من أبسط الطرق للاستمتاع ببذور الكتان كوجبة خفيفة صحية غنية بالبروتين والكالسيوم وفيتامين د.