اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يونيو 2022 02:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن: نحن فى وضع أقوى من أى دولة بالعالم والركود "ليس حتميا"

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:13 ص
بايدن: نحن فى وضع أقوى من أى دولة بالعالم والركود "ليس حتميا" الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الشعب الأمريكي محبط للغاية بعد عامين مضطربين مع جائحة كورونا وتقلبات الاقتصاد، والآن مع ارتفاع أسعار البنزين التي تعصف بميزانيات الأسر.

وأضاف بايدن في تصريح  لوكالة "أسوشيتد برس"، الخميس، أن الركود ليس حتميا، مشيرا إلى أنه شعر بالانزعاج من مزاعم المشرعين الجمهوريين بأن خطة مساعدات كوفيد-19 العام الماضي كانت مسؤولة بالكامل عن ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عاما، واصفا هذه الحجة بأنها "غريبة".

أما بالنسبة للعقلية الأمريكية العامة، فقال بايدن: "الناس محبطون حقا". وتابع قائلا: "إنهم محبطون حقا.. لقد ارتفعت الحاجة إلى رعاية الصحة العقلية في أمريكا، لأن الناس رأوا كل شيء محبط.. كل شيء اعتمدوا عليه فشل.. لكن معظمها نتيجة لما حدث، وما حدث نتيجة لأزمة كوفيد".

وخلال حديثه إلى وكالة "أ ب" في مقابلة بالمكتب البيضاوي لمدة 30 دقيقة، تناول بايدن تحذيرات الاقتصاديين من أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو الركود، حيث قال "أولا وقبل كل شيء، هذا ليس حتميا.. ثانيا نحن في وضع أقوى من أي دولة في العالم للتغلب على هذا التضخم".

وأوضح الرئيس أنه يرى سببا للتفاؤل مع معدل بطالة 3.6٪ وقوة أمريكا النسبية في العالم، حيث قال بايدن: "كن واثقا، لأنني على ثقة من أننا في وضع أفضل من أي بلد في العالم لامتلاك الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين.. هذا ليس مبالغة، هذه حقيقة".


امريكا

جو بايدن

واشنطن

روسيا

موسكو

الصين



الموضوعات المتعلقة

واشنطن تعلن عدم تخليها عن استراتيجية العقوبات ضد روسيا.. موسكو تتهم نجل بايدن بإخفاء أرباح مشروعاته البيولوجية العسكرية فى أوكرانيا.. والخارجية الروسية: أوكرانيا أظهرت منذ البداية عدم رغبتها فى الحوار

الجمعة، 17 يونيو 2022 12:01 ص

روسيا تتهم نجل بايدن بإخفاء أرباح مشروعاته البيولوجية العسكرية فى أوكرانيا

الخميس، 16 يونيو 2022 10:27 م

بايدن يواجه "كابوس سياسى" بالتزامن مع "التجديد النصفى".. التضخم يثير غضب الأمريكيين وجو يلقى باللوم على الكونجرس.. "CNN": ترامب قوة لا يستهان بها بعد تقدم مرشحيه فى ولايات رئيسية.. ونيوزويك: حزب الرئيس فى خطر

الخميس، 16 يونيو 2022 08:30 م

نائبة بايدن تشكل فريقا لمكافحة العنصرية والعنف على منصات التواصل الاجتماعى

الخميس، 16 يونيو 2022 11:41 ص

البيت الأبيض: بايدن مستعد لاستخدام قانون الإنتاج الدفاعي إذا كان سيساعد طاقة تكرير النفط

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:13 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة