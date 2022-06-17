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بالورود.. تكريم رئيس محكمة جنايات بالإسكندرية بعد بلوغه سن المعاش.. صور

الجمعة، 17 يونيو 2022 12:00 ص
بالورود.. تكريم رئيس محكمة جنايات بالإسكندرية بعد بلوغه سن المعاش.. صور تكريم رئيس محكمة جنايات بالإسكندرية بعد بلوغه سن المعاش
الإسكندرية - فريق المحافظات

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شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، حفل تكريم المستشار عبد المطلب محمد نصر رئيس محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 20 تقديرا له على ما بذله من جهد طوال سنوات العمل، وما أثمر عنه ذلك على حمل لواء العمل الجاد بمنتهى الجد والإخلاص في القضاء  .

وتزينت القاعة 24 جنايات بالورود في لافتة حب جميلة واعتزاز بتواجد عدد من المستشارين بمحكمة جنايات الإسكندرية وعدد من المحامين وموظفي المحكمة وتقدم جميع الحضور بأسمى آيات الشكر والتقدير له، راجين من المولى عز وجل أن يرزقه دوام الصحة والعافية وراحة البال عقب بلوغه سن المعاش.

يذكر أن المستشار عبد المطلب محمد نصر تولي مناصب عدة في وزارة العدل منها مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي ورئيس نيابة الأموال العامة ورئيس محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 20 على مدار 12 عاما .

 

حفل بلوغ رئيس محكمة جنايات سن المعاش بالإسكندرية (3)
حفل بلوغ رئيس محكمة جنايات سن المعاش بالإسكندرية

 

حفل بلوغ رئيس محكمة جنايات سن المعاش بالإسكندرية (1)
حفل بلوغ رئيس محكمة جنايات الاسكندرية سن المعاش 

 

حفل بلوغ رئيس محكمة جنايات سن المعاش بالإسكندرية (2)
حفل بلوغ رئيس محكمة جنايات سن المعاش بالإسكندرية

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