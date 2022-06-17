اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 08:11 م
أكرم القصاص
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انهيار أجزاء من عقارين بدون سكان فى الإسكندرية بدون إصابات

الجمعة، 17 يونيو 2022 06:45 م
انهيار أجزاء من عقارين بدون سكان فى الإسكندرية بدون إصابات انهيار عقار - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بلاغا بسقوط أجزاء من عقارين بحى الجمرك بالإسكندرية ودون إصابات، وهم عقاران غير مأهولين بالسكان ولا يوجد بهم سكان رقم 16 و18 شارع العوامرى السيالة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع العقار وتم رفع الأنقاض ووضع أسوار خشبية حول العقار.

وكان حى الجمرك تحت إشراف الدكتورة رباب مدنى، رئيس حى الجمرك، قد تلقى بلاغا بسقوط أجزاء من عقار فى شارع النجمة (حارة الطماطم) متفرع من شارع الجنينة وشارع الفراهدة، أدى إلى تجمع رديم فى الشارع، دون إصابات.

وتم التواصل مع المهندس أحمد أبو العلا مدير التدخل السريع بحى الجمرك، حيث تم التنسيق معه وعمل اللازم.

 


الاسكندرية

حى الجمرك

انهيار عقار

احياء الاسكندرية



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