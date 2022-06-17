اليوم السابع
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الكشف على 1556 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بالمحموديه فى البحيرة

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:49 م
الكشف على 1556 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بالمحموديه فى البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هانى جميعة  وكيل الوزارة ومن خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية  قافلة طبية مجانية على مدار يومين بقرية فيشا بالمحمودية .

وتم خلال القافلة الطبية  الكشف على 1556 من أهالي القرية، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة لإجراء الفحوص الطبية.

كذلك تم استخدام اجهزة سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب إلى جانب عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

كما تم  تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة .

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة  باستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.
 


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