التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء فى البلينا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها صعقا بالكهرباء وذلك على إثر ملامسة يدها سلك الغسالة العارى بالمنزل بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج تم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفلة عقب تعرضها لصعق كهربائى بمنزلها بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد احمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوصول الطفلة هدير ا م م 3 سنوات وتقيم دائرة مركز البلينا إلى المستشفى المركزي " جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائي.



وبسؤال والدها والدها المدعو أحمد م م ج 48 سنة سائق ويقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء لهو نجلته الطفلة بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية بغسالة المنزل مما نتج عنه صعقها ووفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك .



بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود حروق من الدرجة الثالثة بباطن اليد اليمني علي شكل دائري وأن سبب الوفاة " صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.