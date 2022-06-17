اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يونيو 2022 02:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: غدا طقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:16 م
الأرصاد: غدا طقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من كافة أنحاء الجمهورية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 34  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الجمعة، 17 يونيو 2022 08:00 ص

الأرصاد تحذر من الانقلاب الصيفى وتكشف تفاصيل طقس الجمعة وأهم الظواهر الجوية

الجمعة، 17 يونيو 2022 07:00 ص

الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء ونشاط الرياح.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الخميس، 16 يونيو 2022 08:00 ص

آخر أيام الربيع.. درجات الحرارة تعود لمعدلاتها.. أجواء حارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدلة ليلا.. استمرار الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.. والأرصاد تواصل تحذيراتها من التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة

الإثنين، 13 يونيو 2022 05:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة