3 أيام تفصلنا عن الصيف.. أجواء مشمسة بالإسماعيلية والعظمى 34 درجة.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس في المحافظة، اليوم الجمعة، حيث تشهد "عروس القنال"، طقس صيفى حار، ووصلت درجة الحرارة الصغرى في الإسماعيلية اليوم إلى 23 والعظمى إلى 34 درجة، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية.



وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية على كل الطرق المؤدية من وإلى المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن في المجرى الملاحى لقناة السويس في الاتجاهين.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، استقرارًا فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على كل الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانًا مساءً على مناطق متفرقة فى كل أنحاء الجمهورية، وشبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وبورسعيد الصغرى 22 والعظمى 30، ودمياط الصغرى 22 والعظمى 29، والزقازيق الصغرى 22 والعظمى 34، والإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 34، والسويس الصغرى 23 والعظمى 34، والعريش الصغرى 21 والعظمى 29 درجة.



وفق الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، باتت 3 أيام تفصلنا عن موعد الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف، حيث نكون على موعد 21 يونيو الجارى مع الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف.





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